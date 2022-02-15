ضع قطرات من زيت الزيتون كمزلقات للمنطقة الحساسة وسترى التأثير السحري ولكن احذر الوقوع في هذا الخطأ الفادح

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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

زيت الزيتون من الزيوت العجيبة التي لها أثار صحية غريبة على جسم الإنسان، وهو عبارة عن سائل مستخلص من حبات الزيتون، عن طريق عصرالزيتون الكامل وإستخراج الزيوت، له العديد من الإستخدامات الإستخدام الشائع له هو في الطهي، كما أنه يستخدم في تكوينات مستحضرات التجميل وأيضا المستحضرات الطبية.

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كما أن له إستخدامها صناعية كصنع وقود المصابين الزيت التقليدية، وله إستخدامات إضافية في بعض الأديان، وبالنسبة لفوائدها الصحية عديدة ولاكن أدلة عن ذلك محدودة، كما تطرقنا في موضوع سابق عن كل فوائد زيت الزيتون في الأعضاء التناسلية، بعنوان فوائد الاعضاء التناسلية بزيت الزيتون، كما الإنتشار السائد له بدأ العديد من الأشخاص يلجئون إليه كعلاج طبي بديل للنساء والرجال، إستخدامات في علاج ضعف الإنتصاب عند الرجال وتعزيز من قوة الحيوانات المنوية.

كما أن النساء يلجئون إليه لحل مشاكل الحمل والدورة الدموية، مما يعطي شعورا دائما في المعاشرة بين الزوجين بسبب إقتنائها بأوميغا 3 مما يرفع من إحتمال الحمل عند الزوجة، وذلك راجع لمكونات زيت الزيتون كفيتامين هاء المفيد لرجال في تقوية أعداد الحيوانات المنوية وزيادة الطاقة في الجسم.

هل يضر زيت الزيتون الحيوانات المنوية

نضرا للإغتناء زيت الزيتون بالعديد من الفيتامينات كفيتامين هاء، الذي يتسبب في إعطاء طاقة زائدة للرجل مما يسبب في هيجانه لممارسة الجنس مع زوجته، فهذا أمر جيد لزيادة فرص الحمل للزوجة مما يعني أن هذا جيد لهما، كما أن بعض الدراسات التي أجريت سابقا عن زين الزيتون عن طريق 60 رجلا بصحة جيدة.

حيث تم تقسيم هذه المجموعة واحدة ألزموهم بنضام غدائي غني بزيت الزيتون لمدة ثلاثة أسابيع، والأخرى لم يدرجو زيت الزيتون في نضامهم الغدائي، وفي ختام الدراسة لاحضو زيادة هرمون التيستسرون بنسبة %17.4 للأشخاص الذين ألزمت بنظام غد ائي مليء بزيت الزيتون، فهذا الإختيار أكثر من كافي على مدا روعة زيت الزيتون، كما أن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي ASRM توصي بإستخدام زيت الزيتون.

تأثيرات زيت الزيتون على الجسم

زيت الزيتون مليء بمضاضاة الأكسد قوية، وهذه المضادات الأكسدة نشطة جدا بيولوجيا، ومن الممكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، ولها العديد من الأتار الإيجابية على جسم الإنسان، لمحاربة العديد من أنواع الإلتهابات وتوازن من مستويات الكوليسترول في الدم وتمنعه من التأكسد، وهذه الفائدة التي دكرت قد تكون سببا أكثر من كافي في تقليل الإصابة بأمراض القلب والشرايين التي يعاني منها أغلب سكان الأرض.

أضرار زيت الزيتون على القلب

قد تكون الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية الغير مشبعة مثل زيت الزيتون، أفضل خيار من الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة والمتحولة، ولكن الشيء الذي يتعاما عنه معضم الناس الشيء الذي يكون أفضل لا يعني أنه مفيد لك، فقد تتسبب الدهون الأحادية الغير مشبعة مثل زيت الزيتون إلى أمراض الشرايين، ولقد أجريت دراسة سابقة في أمريكا، حيث قام مجموعة من العلماء بإطعام مجموعة من القرود عبر نظام غدائي مشبع بالدهون الأحادية الغير المشبعة لمدة خمسة سنوات، بإكتشفو بأن تلك القرود تكونت عندهم لوحيات متصلبة كبيرة في الشرايين، مما تسبب ذلك في تصلب الشرايين التي بدورها تشكل خطر كبير على القلب، يا ترى هل مازلت ترى زيت الزيتون بتلك الطريقة التي كنت تنضر لها.

نشرة دراسة أجرية في جامعة أمريكية للأمراض القلب، بأن التوسع أصبح أسوأ بعد تناول 24 شخص دو صحة جيدة ونفس العدد يعانون من إرتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، حيث قام بإبتلاع جميعهم خمسة ملاعق من زيت الزيتون بعدة وجباتهم، الخاصة ولاحضو بأنها لا تعطي أي تأتير إيجابي للشرايين ولا تساعدها على الإسترخاء.

كما أجريت العديد من التجارب الأخرى، التي لم يكتشف في أي منها أن زيت الزيتون يحمي من

أمراض القلب، كما جاء على لسان الدكتور المشهور Robert Vogel الذي له خبرة كبيرة في أمراض القلب والشرايين لمدة 30 عام، بأنه ينصح جميع مرضاه بتناول الأسماك وجميع المصادر الأخرى الغنية بأميغا 3 الدهنية، وإستبعدة الزيتون الذي يعد أيضا غنيا بأوميغا 3 ولاكن يعد في نفس الوقت خطرا على صحة القلب والشرايين، كما أنه نصحهم بأكل كل الفواكه والخضراوات بشكل كبير يوميا والحبوب الكاملة أيضا.

أضرار الطهي بزيت الزيتون

زيت الزيتون مكون من تركية عالية من الدهون الصحية، وتحتفظ بصيفاتها المفيدة أثناء الطهي بها، والجانب السلبي الوحيد أن إرتفاع حرارة الفرن أثناء الطهي قد يؤثر سلبا على نكهة زيت زيتون في الطبخ، ومع ذلك فإن زيت الزيتون مقاوم للحرارة والتأكسد ولا يفسد أثناء الطهي.

فوائد زيت الزيتون في الطهي

يتفق خبراء التغذيه والطهي بالإجماع، على أن زيت الزيتون أحد الزيوت الأكثر تنوعا صحية لطهي بها، وذلك طالما أنه زيت بكر وممتاز، وتعني كلمة زيت بكر ممتاز هو زيت غير مكرر ومعالج بشكل مفرط، بالتالي يكون دو قيمة وجودة عالية مثل زيت الزيتون.