نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فنانة مصرية كبيرة تستنجد بالسيسي بعد تهديد من نجلها بقتل زوجها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحدثت الفنانة المصرية الكبيرة شريفة ماهر، عن كواليس أزماتها مع أبنائها حول الميراث خلال الفترة الأخيرة.

وقالت ماهر خلال لقائها مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج "بنت البلد"، على قناة صدى البلد: "ابنتي كأن حجر مكان قلبها، أخذت عمارة ملكي في ميدان لبنان قيمتها ملايين، وطلبت مني الطلاق من زوجي. معلقة: قالتلي تتطلقي من جوزك، وإلا ملكيش حاجة".

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وأكدت شريفة ماهر أن زوجها لا يطلب منها أي شيء قائلة: "لو اديت لزوجي فلوس مش هحترمه، زوجي شايلني. مضيفة: ابني بعت ليا ابنه يهددني بقتل بنتي أو تشويهها، كما هددنى بقتل زوجي".

وأكملت شريفة ماهر: كنت أثق في ابني الذي هددني جدا، لكن صدمت واكتشفت أن مفيش ضمير، مردفة: ابني أخد شقتي اللي في جاردن سيتي، أنا بناشد الرئيس عشان مليش غيره.

وفى وقت سابق كانت شريفة ماهر، تعرضت لعدة مشاكل مع أبنائها بسبب الميراث، مشيرة إلى أنها أصيبت بكسر في ذراعها بسبب اعتدائهم عليها، موضحة أن نجلها شريف هو الذي اعتدى عليها بعدما تودد لها وأمسك يدها لتوقع على أوراق لا تعلم عنها شيئا بسبب ضعف نظرها.

المصدر: القاهرة 24