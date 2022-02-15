نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تتناول البصل في هذه الحالة يسبب عدة مخاطر صحية .. تعرف عليها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - البصل النيء من المقبلات الشهية المحببة، التي يعشقها العديد من الأشخاص ويتناولها بجوار الأكلات الرئيسية في الوجبات المختلفة على مدار اليوم،وهو من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، فهو مصدر جيد للعديد من المغذيات مثل: الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، لكن بالطبع هناك آثاراً جانبية عند الإفراط فى تناول البصل نتعرف فى هذا التقرير على اضرار الافراط فى تناول البصل .

وقد حذر الأطباء من تناول البصل النيء لأن الاستهلاك المفرط للبصل النيء، مؤكدا أن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة، والأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى الحذر مع البصل، لأنه يسبب عسر الهضم والحموضة المعوية، ويجب الابتعاد عن تناول البصل النيء بشكل كبير، يأتي على رأسها الأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية، والتهاب البنكرياس، والتهاب القولون، والأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى الحذر مع البصل، لأنه يسبب عسر الهضم والحموضة المعوية.

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غير آمن إذا كنت مصاباً بالحساسية من البصل

إذا كنت من الأشخاص الذين لديهم حساسية من البصل فعليك الابتعاد عن تناوله بكثرة، لأنه قد يؤدي إلى أعراض الحساسية مثل احمرار الجلد والعينين وحكة وصعوبة في التنفس وتورم الفم والوخز، كما يمكنه خفض مستوى ضغط الدم إلى مستوى منخفض بشكل خطير.

يسبب غازات الأمعاء

هناك أثر جانبي آخر نتيجة الافراط فى تناول البصل، وهو أنه يسبب غازات الأمعاء لاحتواءه على السكريات الطبيعية مثل الفركتوز والتى لا تستطيع المعدة هضمها وتقوم البكتيريا فى الأمعاء بتفكيك هذه السكريات وخلال هذه العملية يتم تكوين الغازات، وإذا كنت تستهلك الكثير من البصل فيمكن أن يزيد مستوى غازات الأمعاء وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن وعدم الراحة.

قد يزيد مشاكل القلب والأوعية الدموية

تناول الكثير من البصل ليس جيداً لصحة القلب والأوعية الدموية لدينا، لأن ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الجسم يمكن أن يخفض مستوى ضغط الدم إلى مستوى منخفض للغاية وهذا يؤدى إلى مضاعفات للقلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب، والسكتة الدماغية وغيرها.

يخفض نسبة السكر في الدم لمستوى خطير

تناول الكثير من البصل يمكن أن يخفض مستوى السكر في الدم إلى مستوى منخفض بشكل خطير مما يؤدي إلى نقص السكر في الدم، ويتميز بأعراض مثل الرؤية الباهتة ، نبضات القلب السريعة ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والصداع ، والدوخة، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تتناول دواءًا بالفعل لتنظيم مستوى السكر في الدم ، فإن استهلاك البصل بكميات كبيرة قد يزيد من سوء الحالة ويخفض مستوى السكر في الدم إلى مستوى منخفض بشكل خطير.