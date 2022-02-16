نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد أكثر المطاعم رعباً في العالم .. لن تصدق ماذا يوجد داخلها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في الخارج، فإن آخر شيء تريده هو أن تحصل على تجربة مخيفة، فمن المفترض أن تكون تجربة تناول الطعام ممتعة وليست مخيفة، ولكن هناك بعض المطاعم التي تقدم تجربة مرعبة ومخيفة لزبائنها أثناء تناول الطعام.

فيما يلي أهم مطاعم مرعبة في العالم :

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1. عشاء في السماء، بلجيكا

يقدم هذا المطعم وجبة من خمسة أطباق على ارتفاع شاهق في الهواء على طاولات حرة الحركة. أثناء تناول الطعام، يتم ربط 22 زبوناً بالكراسي التي يتم رفعها بعد ذلك إلى الأعلى لإتاحة الفرصة لهم للحصول على منظر خلاب للمدينة. يُطلب من رواد المطعم أيضًا التوقيع على إعفاء تأمين بقيمة 10 ملايين دولار قبل الدخول إلى أحد هذه الكراسي. هذا المطعم له فروع في جميع أنحاء العالم.

عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في الخارج، فإن آخر شيء تريده هو أن تحصل على تجربة مخيفة، فمن المفترض أن تكون تجربة تناول الطعام ممتعة وليست مخيفة، ولكن هناك بعض المطاعم التي تقدم تجربة مرعبة ومخيفة لزبائنها أثناء تناول الطعام.

فيما يلي أهم مطاعم مرعبة في العالم :

1. عشاء في السماء، بلجيكا

يقدم هذا المطعم وجبة من خمسة أطباق على ارتفاع شاهق في الهواء على طاولات حرة الحركة. أثناء تناول الطعام، يتم ربط 22 زبوناً بالكراسي التي يتم رفعها بعد ذلك إلى الأعلى لإتاحة الفرصة لهم للحصول على منظر خلاب للمدينة. يُطلب من رواد المطعم أيضًا التوقيع على إعفاء تأمين بقيمة 10 ملايين دولار قبل الدخول إلى أحد هذه الكراسي. هذا المطعم له فروع في جميع أنحاء العالم.

2. مطعم نيو لاكي، أحمد آباد، الهند

تتناسب عبارة "تناول العشاء مع الموتى" تماماً في هذا المطعم حيث توجد العشرات من شواهد القبور والتوابيت الحجرية المغطاة بدرابزين من الصلب في داخله. يُعتقد أن هذه التوابيت لأشخاص مقدسين.

3.دان لو نوار، نيويورك، أمريكا

ما الذي يمكن أن يكون مخيفًا أكثر من تناول الطعام في الظلام؟ حسنًا، ستندهش من معرفة أن جميع الأجهزة التي ينبعث منها الضوء (بما في ذلك هاتفك) ممنوعة في هذا المطعم، ويجب عليك تناول العشاء تمامًا في الظلام. أيضًا، الجزء الأكثر رعبًا هو أنه عليك الجلوس على طاولة واحدة مع أشخاص غرباء.

4.فوريتزا ميدسيا، ايطاليا

يعمل منذ عام 2007، وهو أحد المطاعم الشعبية في إيطاليا ويقع في لا فوريتزا (القلعة)، وهي قلعة من عصر النهضة تم بناؤها عام 1474 وتستخدم اليوم كسجن شديد الحراسة. ما هو مهم هو حقيقة أن الطعام يصنعه هؤلاء السجناء ويتم تقديمه في أواني بلاستيكية لأسباب أمنية.

يحظى هذا المطعم بشعبية كبيرة لدرجة أنه يتم حجزه مسبقًا لأسابيع. ليس ذلك فحسب، بل يقوم السجناء أيضًا بالترفيه عن رواد المطعم من خلال العزف على البيانو.

5.نيوتيموري، طوكيو، اليابان

يشتهر هذا المكان في طوكيو عالميًا بممارسة تناول السوشي من جسد إنسان مزيف مصنوع من الطعام، والذي يتم تقطيعه باستخدام أدوات الجراحة. على ما يبدو، فإن الأمعاء والأعضاء الموضوعة داخل هذا الجسم المزيف صالحة للأكل. هذا مرعب، أليس كذلك؟

6. مطعم بيت الأشباح البلجيكي ،الرياض

يقدم هذا المطعم تجربة فريدة لزواره من خلال تناول أطباقهم المفضلة وسط أجواء مرعبة

وتكمن فكرة المطعم في تقديم الطعام بطريقة مرعبة، حيث يكون شكل الأطباق التي يقدم بها الطعام على شكل مجسمات مرعبة.