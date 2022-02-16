بذور هذه الفاكهة الشهيرة تنظم نسبة السكر في الدم سريعًا بشكل يذهل الأطباء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تتعدد أشكال وألوان العنب، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ وعناصره العظيمة للجسم كشفت عدد من الأبحاث فوائد مذهلة لبذور العنب.

ويتميز العنب بأنواعه باحتوائه على نسبة جيدة من المواد السكرية سريعة الامتصاص وسهلة الهضم حيث يتركز سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز، وفيتامينات ج وب ، بالإضافة إلى أملاح ومعادن البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم.

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ووفقا لموقع " stylecraze" فإن زيت بذور العنب يستخدم حاليا في العديد من منتجات العناية بالبشرة والشعر، يتم معالجتها من البذور الصغيرة من العنب، كما يمكن استخدام زيت بذور العنب للحصول على فوائد رائعة للشعر والصحة العامة.

الفوائد الصحية لزيت بذور العنب

1- مضادات الأكسدة

وجدت في زيت بذور العنب هو مضاد للأكسدة قوي، فإنه يمكن توفير الحماية ضد تلف الخلايا و الأنسجة الناجمة عن الجذور الحرة.

2- صحة القلب

زيت بذور العنب يعزز مستوى الكولسترول الجيد ويخفض الكولسترول السىء في الجسم، وهذا يقلل من خطر الأمراض التاجية ويحافظ على صحة قلبك.

3- مفيد لمرضى السكر

يحتوي زيت بذور العنب على حمض اللينوليك. هذا هو الأحماض الدهنية غير المشبعة التي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص المصابين بمرض السكر.

4- مضاد للالتهابات

خصائصه المضادة للالتهابات تخفف من الألم والتورم الناجم عن التهاب المفاصل.

5- الوقاية من السرطان

أشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى أن بعض من بذور العنب تساعد في الوقاية من سرطان الرئة والساق والقولون والبروستاتا والثدي والمعدة. المواد المضادة للاكسدة الموجودة في مستخلصات بذور العنب توفر لها خصائص الوقاية من السرطان.

فوائد صحية لزيت بذور العنب للبشرة 1- علاج حب الشباب والبثور

يحتوي زيت بذور العنب على حمض اللينوليك الذي يقوي أغشية الخلايا ويحسن الجودة الشاملة لبشرتك، سماته المضادة للأكسدة يمنع المسام من الانسداد ويمنع المزيد من حب الشباب.

2- شد مسام الجلد

زيت بذور العنب له خصائص قابضة يعمل على شد وتنعيم الجلد، ومهو مفيد بشكل خاص خاصة للأشخاص أصحاب البشرة الدهنية.

3- يقلل من الهالات السوداء تحت العين

إذا كان لديك الدوائر السوداء،زيت بذور العنب هو ما تحتاجه، و لا يحتوي على أي مواد ضارة، فإنه لا يمثل أى خطورة على الإطلاق حول العينين .

4- مرطب للجلد

زيت بذور العنب خفيف جدا ، ومفيد للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد كما استخدامه لا يؤدي إلى أي نوع من الحساسية.

5- يمنع شيخوخة الجلد

زيت بذور العنب لها خصائص مضادة للأكسدة التى تبطئ عملية شيخوخة الجلد، وذلك من خلال وضع بعض قطرات من الزيت على الجلد وتدليكه.

المصدر: اليوم السابع