نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر علامة تحذير في البطن تدلّ على مرض في الكبد .. لا تتجاهلها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يُعرف مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول (NAFLD)، بأنه مصطلح شامل لعدد من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد.

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وإذا تُركت الحالة من دون علاج يمكن أن تسبب عددا من المضاعفات، وتبدأ الأعراض بعلامة في البطن.

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وقد يصاب من لديهم العلامات المبكرة للحالة بتليف الكبد، وهو تندب في الكبد يمنع العضو من العمل بشكل صحيح.

وتشمل الأعراض المبكرة لهذا النوع من أمراض الكبد، ألما خفيفا أو مؤلما في أعلى يمين البطن فوق الجانب الأيمن السفلي من الضلوع، والتعب الشديد، وفقدان الوزن غير المبرر، والشعور بالضعف، وفق "روسيا اليوم"

ومع تطور الحالة، تصبح الأعراض شديدة مع ظهور اليرقان، والمعروف باسم اصفرار الجلد والعينين، وحكة في الجلد، وتورم في الساقين والكاحلين والقدمين والبطن.

وتشمع الكبد هو المرحلة الأكثر تقدما من أمراض الكبد، والتي يمكن أن تؤدي إلى فشل الكبد ومضاعفات تهدد الحياة في بعض الأحيان.

وعلى الرغم من أن مرض الكبد الدهني غير الكحولي لا ينتج عن الكحول، إلا أن تناول المشروب قد يزيد الأمر سوءا ولذلك يُنصح بتقليل الاستهلاك.