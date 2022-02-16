نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ظل ينزف حتى مات .. كلاب شرسة تنهش جسد مواطن سعودي حتى الموت .. المشهد مروع على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - في مشهد مروع قتلت كلاب شرسة مواطنًا سعوديًا أثناء عودته إلى منزله في ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أن المواطنا السعودي سعد بن عياش العنزي (56 عاما) لقي مصرعه نهاية الأسبوع الماضي في ولاية نيومكسيكو الأمريكية، بعد تعرضه لهجوم من قبل كلبين شرسين يعيشان في منزل أحد جيرانه.

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وقال شقيق الضحية سعود العنزي لموقع “العربية.نت”، إن الحادثة وقعت وسط الشارع أمام منزل شقيقه عندما كان يتمشى، فجأة هجم عليه كلبان من منزل جارته الأمريكية، ما أدى لتعرضه لإصابات بليغة وتم نقله للمستشفى ولكنه توفي هناك بسبب نزيف حاد في فخذه.





وذكر أحد شهود العيان أن الكلاب هاجمت المواطن السعودي في الشارع وظل ينزف بشدة بسبب تمزق بالفخذ، فقام بضرب أحد الكلاب بعكازته وأبعدهم عنه.

وأكد شقيق الضحية أن شقيقه لديه 3 أبناء ولدين وبنت وكانت علاقته طيبة مع كل جيرانه، والكل يحبه ويحترمه.





وأضاف أن الشرطة الأمريكية قامت بأخذ تصوير كاميرات المراقبة من على منزل الضحية وكذلك اللابتوب الخاص به.

وطلب العنزي السفارة السعودية بأمريكا بمتابعة القضية والتحقيقات حتى لا يضيع حق المتوفى.

هذا وقد تم دفن المواطن السعودي يوم السبت الماضي في مقابر المسلمين بعد التعاون مع المركز الإسلامي وبحضور عدد من الجاليات الإسلامية.