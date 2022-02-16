ساعات السلطان قابوس بن سعيد للبيع في مزاد علني والمفاجأة في السعر (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال موقع “montenapodaily” إنه من المتوقع أن تشعل ساعة “رولكس رينبو” النادرة حرب أسعار شرسة بعد طرحها للبيع في مزاد تنظمه دار “سوثبيز” الشهيرة، مع تقديرات أولية تشير إلى إمكانية أن يصل سعرها إلى 515 ألف دولار.

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ولفت الموقع إلى أن الساعة التي تحمل رقمًا مرجعيًّا (18059)، هي واحدة من 5 ساعات تم صنعها خصيصًا لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، في عام 1984.

ومن بين الساعات الثلاث المتبقية، كانت ساعة اليد هذه التي تحمل اسم “رولكس رينبو”، وهي الأولى التي تُعرض في مزاد عام.

وبحسب ترجمة (وطن) فإن الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا.

ويبلغ قطرها 36 مم وتتكون من قرص وسوار “بريزيدنت” المرصعين بالماس.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مجموعة من الياقوت الأزرق المذهل حول الإطار.

وتعمل الساعة بحركة أوتوماتيكية من عيار 3055 مع 27 جوهرة. كما تم وضع شعار سلطنة عمان (الخنجر) عليها لإثراء الساعة أكثر.

وتقول دار المزادات أن الساعة الملونة في حالة ممتازة. لافتة إلى أن المالك الذي استلم الساعة شخصيًا من سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد لم يرتديها في الواقع أبدا واحتفظ بها كما هي.

وكتبت دار المزاد: “العثور على قطعة مثل هذه أمر نادر الحدوث. كما أن العثور عليها محفوظة في هذه الظروف يكاد يكون مستحيلاً”.

وأوضحت دار المزادات “سوثبيز” أن الساعة الملونة معروضة في حالة ممتازة. وهي تأتي أيضًا مع الصندوق الأصلي والأوراق المختومة الخاصة بها.

مقتنيات السلطان قابوس بن سعيد

وسبق أن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بشكل كبير مع صور لمقتنيات السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد الشخصية نشرت عقب وفاته.

ووثقت الصور التي أثارت تفاعل الناشطين عبر مواقع التواصل، ورصدته “وطن” وقتها، مقتنيات من مسدسات شخصيات قديمة وحديثة. ومن إصدارات مختلفة والأسلحة التي كان يفضلها السلطان.

كما يظهر خلال الصور قلائد وأوسمة كان السلطان العماني الراحل قد تقلدها خلال حياته وحكمه للسلطنة.

ويشار إلى أنه في مارس من العام 2020، وتنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، والتي قضت بتسليم نسخة طبق الأصل من الرسالة. الموجهة من السلطان قابوس بن سعيد إلى مجلس العائلة المالكة عبر مجلس الدفاع، فقد عرض متحف قوات السلطان المسلحة النسخة في القاعة المخصصة لعرض المنجزات العسكرية. في عهد السلطان قابوس بن سعيد والتي ستكون متاحة للاطلاع عليها من قبل زائري المتحف بمعسكر بيت الفلج.

العقيد الركن فالح بن سيف المعمري مدير متحف قوات السلطان المسلحة، قال في تصريحات سابقة لصحيفة “أثير” المحلية، إن متحف. قوات السلطان المسلحة الذي افتتح في عهد السلطان قابوس بن سعيد، يشمل على عدد من القاعات التي تحكي تاريخ عمان عبر العصور المختلفة ووصولا إلى عهد السلطان قابوس.

قاعة عهد السلطان قابوس

وتابع أنه إجلالا وإكراما له فقد تم تخصيص قاعة ” عهد السلطان قابوس ” لتعرض فيها الرسالة التي وجهها للعائلة المالكة . وكذلك أهم مقتنياته الخنجر السعيدي والعمامة السعيدية ، ووسام عمان العسكري. إضافة إلى المقتنيات الأخرى للسلطان.

وفاة السلطان قابوس

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل بو سعيدي، والمولود يوم 18 نوفمبر 1940، في 10 يناير 2020. وخلفه ابن عمه هيثم بن طارق في حكم السلطنة.

وكان قابوس السلطان التاسع لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي. والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان.

ويعد قابوس بن سعيد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته. وكان هو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد.

وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970، وقد سمي هذا اليوم بيوم النهضة المباركة.

وامتدت فترة حكم السلطان قابوس ما يقرب من 50 عاماً من 23 يوليو 1970 وحتى وفاته في 10 يناير 2020، وتولى بعده الحكم ابن عمه السلطان هيثم بن طارق.

(المصدر: montenapodaily)