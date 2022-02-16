نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فاشينستا كويتية تدفع ثمن ظهورها بمقطع مخل بالآداب مع صديقها غالياً! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عاقبت محكمة كويتية، فاشينستا وصديقها، بسبب مقطع مخل بالآداب عبر “سناب شات”.

إبعاد وغرامة

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن محكمة الجنايات قضت بحبس الفاشينستا الكويتية، سنتين مع الشغل والنفاذ. بالإضافة إلى غرامة بقيمة 2000 دينار (6610 دولار).

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كما قضت المحكمة بإبعاد صديق الفاشينستا (غير كويتي)، بالإبعاد عن البلاد في قضية نشر مقطع على سناب مخل بالآداب.

وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تذكر اسم الفاشينستا، إلا ناشطين رجحوا أن المقصودة هي بيبي بوشهري.

وضع لا أخلاقي

ففي نوفمبر الماضي، تصدرت بيبي بوشهري، التريند عبر “تويتر”، بعد تسريب فيديو فاضح لها.

وظهرت بيبي بوشهري بالفيديو وهي مع رجل في وضع لا أخلاقي، مما أثار جدلاً واسعاً بين الناشطين.

واتهم البعض بوشهري بتسريب الفيديو بنفسها لتتصدر التريند.

وذكرت حسابات محلية أنه تم القبض بيبي بوشهري وصديقها من قبل المباحث.

وأشارت الحسابات الفنية والمحلية إلى أن النيابة قررت حبس بوشهري مع صديقها.

لكن أنباء القبض على بيبي بوشهري وصديقها لم ترد رسمياً من الجهات المختصة.