أغرب شعب في العالم .. شباب دائم ولا يشيبون والنساء عندهم تلد في سن الـ70 عاما ولا يصابون بأمراض هذا العصر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كأنّهم يعيشون في كوكب غير كوكبنا، لا تصيبهم الأوبئة وأمراض هذا العصر، شبابهم دائم، نساؤهم جميلات، يعيشون أعمارا طويلة تصل إلى 145 عاما، ونساؤهم ينجبن في سن السبعين، لا يعرفون شيئا عن التكنولوجيا الحديثة، والصدفة كانت سبب معرفتهم بها، هم شعب «الهونزا».

قبيلة «الهونزا» أغرب الشعوب على الأرض

تعيش قبائل «الهونزا» المرتفعات في جبال الهيمالايا شمال باكستان في واد لسكانه نصيب من اسمه «وادي الخالدين»، وهي قبيلة مسلمة على مذهب الطائفة الإسماعيلية، يبلغ عدد سكانها نحو 920 ألف نسمة، متوسط العمر الذي يعيشونه يتراوح بين 100 إلى 120 عاما، وكان هذا على وجه الخصوص اللغز الذي حيّر العديد من العلماء والأطباء حول العالم وفق موقع zeenews.

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سر الشباب الدائم لقبيلة «الهونزا»

أسلوب حياتهم اليومي هو سر شبابهم الدائم، حيث يعتمدون في نظامهم الغذائي على الأكل الصحي والعضوي وتناول الخضراوات النيئة والفواكه والبروتين كالحليب والبيض والجبن وكمية قليلة من اللحوم، ولديهم فترة صيام تمتد لـ3 أشهر من كل عام، لا يتناولون فيها إلا عصير الخوخ الطازج فقط.

وأوضح الباحثون أنّهم لا يعانون من السرطان، بسبب استهلاكهم لفيتامين (ب 17) الموجود في بذور المشمش، ولا يعرفون شيئا عن قرحة المعدة أو التهاب الزائدة الدودية أو أي مرض آخر، كما أنّهم يستخدمون المياه الجليدية للشرب والاستحمام، فهي غنية بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد الضرورية للجسم والتي قد تكون سببا في مكافحة الشيخوخة وإطالة عمرهم.



نساء «الهونزا» أجمل نساء العالم

تتمتع النساء بجمال غير عادي وصحة جيدة تؤهلهن للإنجاب حتى سن 70 عاما، ولديهن بشرة نضرة كالأطفال، بينما الرجال أقوياء ولديهم قدرة بدنية كبيرة على التحمل، وغياب التكنولوجيا لديهم يجعل المجهود البدني أمر ضروري لاستمرارية حياتهم، حيث لا يوجد مجال للكسل، لذلك يعيشون حتى 145 عاما.



الصدفة سبب اكتشاف القبيلة

اكتشف شعب «الهونزا» بالصدفة عام 1984، عندما استوقف الأمن في مطار لندن رجلا يدعى «عبدمبندو»، يرجع تاريخ ميلاده في جواز سفره لعام 1932، لكن شكله يبدو في الثلاثين من عمره، ما أثار دهشة رجل الأمن، فأخبرهم الرجل عن موطنه.