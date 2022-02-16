طفلة ولدت بالشهر الخامس تحتفل بعيد ميلادها الأول .. لن تصدق كيف أصبحت؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحدت طفلة ولدت في الشهر الخامس من الحمل، الصعاب، واحتفلت بعيد ميلادها الأول وهي تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي مشاكل صحية تذكر.

في سبتمبر 2020، ولدت الطفلة "فيث" بعملية قيصري، قبل ثلاثة أشهر من موعد الولادة الطبيعية، حيث وضع الأطباء في مستشفى جامعة جيمس كوك، الصغيرة في كيس خاص مصمم لمنع انخفاض درجة حرارة الجسم، ومن ثم تم نقلها إلى العناية المركزة للإشراف على حالتها. وعلى مدار 79 يومًا بعد ولادتها، عانت الطفلة فيث من ثقب في قلبها وآفة في دماغها.

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وقالت والدة الطفلة، فانيسا (32 عاماً): " لقد وضعوا طفلتي في كيس صغير خاص لخلق جو مشابه لجو الرحم. كان حجمها صغيراً جداً، مما أشعرني بالقلق، وجعلني أعتقد بأنها لن تنجو"

وكانت الأم قد عانت من التقيؤ والغثيان طيلة فترة حملها بطفلتها فيث، وبقيت في الفراش طوال الوقت. أثناء الحمل، اكتشف الأطباء أيضًا أن فانيسا كانت تعاني من مشكلة في عنق الرحم، لذلك خضعت لعملية جراحية طارئة لوضع غرزة لإبقاء عنق الرحم مغلقًا.

كما كشفت الاختبارات الإضافية أنه من المحتمل أن تدخل فانيسا في المخاض المبكر، وهو ما حدث بالفعل بعد أسابيع قليلة.

وبعد شهور في المستشفى، خرجت الصغيرة فيث، واصطحبتها والدتها إلى المنزل في ديسمبر. الآن بعد مرور أكثر من عام، كبرت فيث وأصبحت في حالة صحية جيدة، بحسب ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.