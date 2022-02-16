مشروب بسيط على الريق يعالج الاكتئاب ومشكلات الجهاز الهضمي ومضاد طبيعي للالتهابات وعلاج فعال للربو ويحرق الدهون المتراكمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعرف اليانسون بأنه نوع من أنواع الأعشاب الطبية التي دخلت في علاج الكثير من الأمراض، وهي عبارة عن عشبة يبلغ ارتفاعها نصف متر وتتكون من سيقان رفيعة تخرج منها فروع طويلة تحمل في نهايتها زهور مستديرة ذات أوراق مسننة، يحتوي اليانسون علي العديد من الفوائد الغذائية الهامة لصحة الجسم والشعر، كما أنه يحتوي على تركيز كبير من عنصر الأنيثول، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز فوائد اليانسون على الريق.

فوائد اليانسون

يحتوي اليانسون على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة للصحة، مثل البروتينات والكربوهيدرات والحديد، كما أنه يعتبر مفيد للالتهابات وعلاج الاكتئاب وسنذكر فيما يلي بعضًا من فوائد اليانسون:

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يحتوي اليانسون على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الهامة للجسم

يعتبر اليانسون من الأعشاب الهامة لتحسين صحة الجسم حيث أنه يحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية والبروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف والحديد والمنجنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والنحاس.

تقليل آلام الدورة الشهرية

يعتبر اليانسون علاج فعال لتقليل الألم الناتج عن الدورة الشهرية، وينصح بتناول كوب من مغلي اليانسون أثناء الدورة الشهرية، وفي دراسات نشرت عام 2009م على 180 طالبة تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشر والسابعة والعشرين، حيث تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات حيث تلقت المجموعة الأولى خليط اليانسون والزعفران والمجموعة الثانية تلقت حمض الميفيناميك المضاد للالتهابات والمجموعة الثالثة تلقت علاجًا وهميًا، وقد نتج عن هذه الدراسة أن المجموعة التي تلقت اليانسون كانت لديهم أعراض أقل وتيرة مقارنة مع المجموعات الأخرى.

علاج مشكلات الجهاز الهضمي

يعتبر اليانسون علاج فعال لتخفيف حدة الإمساك كما أنه ملين طبيعي للأمعاء، ويمكن مزج اليانسون مع أعشاب أخرى مثل الزعفران لزيادة فعاليته في تليين الأمعاء، ويمكن أيضًا استخدام اليانسون كعلاج فعال للحد من متلازمة القولون العصبي، كما أنه يخفف من التوتر الناتج عنه، و يساعد اليانسون في الوقاية من قرحة المعدة ويقلل من الأعراض المصاحبة لها مثل عسر الهضم والقيء والحرقان والغثيان، ويعمل على ضبط إفراز أحماض المعدة.

علاج الاكتئاب

يحتوي اليانسون علي العديد من الخصائص الطبيعية المضادة للاكتئاب، وينصح بتناول اليانسون يوميًا وبطريقة منتظمة لتقليل أعراض الاكتئاب وبشكل خاص الذي يظهر بعد الولادة عند النساء.

مضاد طبيعي للالتهابات

يحتوي اليانسون على مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تسبب ظهور الالتهابات مثل الأنيثول، مما يساهم وبشكل فعال في منع الإصابة بعدوى الخمائر والفطريات الجلدية.

علاج فعال للربو

يعتبر اليانسون علاج فعال للربو حيث تبين أن شرب كوب واحد يوميًا من اليانسون يساعد على تقليل حدة السعال، كما أنه يمنح الراحة أثناء النوم وبشكل خاص للأشخاص المصابين بالربو التحسسي.

اليانسون على الريق للتخسيس

يعتبر اليانسون من أفضل المشروبات التي يتم استخدامها للتخسيس وذلك لأنه يمتلك العديد من الخصائص التي تساعد على تسهيل عملية الهضم والتمثيل الغذائي وبشكل خاص عملية استقلاب الدهون، كما يساعد اليانسون في عملية حرق الدهون وبشكل خاص في منطقة الفخذين والأرداف والبطن، ويساعد أيضًا على تطهير الجسم بشكل كامل من السموم وبالتالي يُعد فعال في عملية التخسيس، بالإضافة إلى ذلك فإنه يعتبر من الأعشاب التي تعمل على تليين الأمعاء ويسهل خروج الفضلات، كما أنه يقلل من تكدس الغذاء في البطن، ويحتوي أيضًا على كمية كبيرة من الزيوت الطيارة التي تعزز عملية حرق الدهون المتراكمة مثل الأنيثول والميثيل تشافيكول فينيل بروبانويد والروتين وفوران كومارين و فلافونويد.

ويمكن الاستفادة من اليانسون في التخلص من الدهون في الجسم عن طريق إضافته إلى المخبوزات والبسكويت، أو شربه على الريق على شكل مغلي، ويمكن خلط اليانسون مع حبة النعمة لحرق الدهون، وذلك عن طريق إضافة ملعقتين صغيرتين من اليانسون مع ملعقتين صغيرتين من الفاصوليا المطحونة ونصف ملعقة كبيرة من الشبت، حيث يتم خلط جميع هذه المكونات ونقعها لمدة ست ساعات ومن ثم تصفيته، وشربه يوميًا لمدة أسبوع.

اليانسون على الريق للحامل

هناك العديد من الفوائد التي يقدمها اليانسون على الريق للحامل التي تتلخص فيما يلي:

حماية الحامل من العدوى

يحتوي اليانسون على كمية كبيرة من الزيوت الطيارة التي تعتبر من الزيوت المطهرة للجسم، كما أنه يحتوي على خصائص عديدة تحفز رفع جهاز المناعة لدى الحامل، حيث أنه من المعروف أن النساء الحوامل يصبن بضعف في الجهاز المناعي أثناء فترة حملهن، بالإضافة إلى ذلك فإن اليانسون يحتوي على مركب الثيمول النشط، الذي يرفع من كفاءة جهاز المناعة لدى الحوامل، ولذلك يُنصح بشرب كوب واحد يوميًا من مغلي اليانسون، أو شرب كوب من الماء الممزوج بزيت اليانسون للوقاية من الأمراض والعدوات مثل الالتهابات والإنفلونزا.

طرد الغازات عند الحامل

يعتبر اليانسون هام جدًا للنساء اللواتي يعانين من تكدس الغازات التي تتراكم في البطن نتيجة الضغط الناتج عن زيادة في حجم الجنين، ولذلك ينصح الأطباء بتناول كوب صغير يوميًا من مشروب اليانسون للتخلص من الغازات المتراكمة في البطن.

التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي أثناء الحمل

من المعروف أن النساء الحوامل يتعرضنّ بشكل دائم للعديد من المشاكل في الجهاز الهضمي مثل الحرقان والغثيان والغازات الالتهابية، ويعتبر اليانسون حلًا مثاليًا لعلاج هذه المشاكل، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الزيوت الطبيعية التي تعمل على تطهير الجسم، كما أن هذه الزيوت تعمل على تقليل المشكلات التي تتواجد في الجهاز الهضمي نتيجة الحمل، ويُنصح بشرب كوب واحد من مغلي اليانسون على الريق لتجنب الإصابة بهذا النوع من المشاكل المرافقة للحمل.

فوائد اليانسون المغلي على الريق

هناك العديد من الفوائد التي يقدمها مغلي اليانسون على الريق التي تم ذكرها سابقًا، كما أن اليانسون المغلي يعمل على التخلص من الهبات الساخنة حيث تم إجراء دراسة في المجلة الخاصة للبحوث الصيدلانية في عام 2012م، وأثبتت الدراسة أن اليانسون يساعد في تخفيف الهبات الساخنة عند النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث، ومن الجدير بالذكر أن الدراسة شملت 72 امرأة في سن اليأس.

اليانسون بالليمون على الريق

يعتبر مشروب اليانسون بالليمون على الريق من أفضل المشروبات التي تعمل على علاج نزلات البرد، وذلك كما أثبتته العديد من الدراسات التي أكدت أن مشروب اليانسون بالليمون يعزز الجهاز المناعي كما أنه يحسن من وظائفه، وأُثبت علميًا أن كل من اليانسون والليمون يحتويان على كمية كبيرة من الخصائص الطبيعية التي تعمل على محاربة الدهون المتراكمة في الجسم ويساعد هذا المشروب على حرقها.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المشروب يعمل على طرد السموم في الجسم كما أنه يحسن المزاج، ويساعد على تقليل الإمساك عن طريق تحسين عمل الجهاز الهضمي في الجسم.

أسئلة شائعة حول اليانسون

تكثير التساؤلات المتعلقة بتناول اليانسون وخاصة تناول مشروب اليانسون على الريق وخلال ما يلي سنجيب عن كافة هذه التساؤلات:

هل اليانسون على الريق ينحف؟

الإجابة هي نعم بالتأكيد وذلك لأن اليانسون يمتلك العديد من الخصائص التي تعمل على تنشيط الجهاز الهضمي، كما أنه يعمل على تسهيل عملية التمثيل الغذائي كما أنه يساعد في عملية استقلاب الدهون، وبالتالي فإنه من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على زيادة حرق الدهون في العديد من مناطق الجسم مثل البطن والأرداف، بالإضافة إلى ذلك فإنه يعمل على تطهير الجسم من السموم ويساعد على تليين الأمعاء ويسهل خروج الفضلات ويقلل من تكدس الطعام في المعدة، وتساعد الزيوت الطيارة في اليانسون على زيادة معدل احتراق الدهون، ويحتوي اليانسون على مركبات طبيعية مثل الميثيل والفينيل التي تزيد من عملية حرق الدهون.

هل اليانسون على الريق يسبب دوخة؟

الإجابة هي لا، وذلك لأن اليانسون يحتوي على مركبات طبيعية تساعد فقط على تحسين المزاج وتقلل من الاكتئاب، ولا يظهر أي أعراض جانبية إلا في حال تناوله مع الأدوية التي تتفاعل معه بشكل سلبي وقد يؤثر هذا التفاعل على نسب إفراز الهرمونات الموجودة في الجسم مثل هرمون الإستروجين.

هل اليانسون على الريق يزيد الوزن؟

الإجابة هي لا بكل تأكيد حيث أن اليانسون يحتوي على كميات كبيرة من الزيوت الطيارة والمركبات الطبيعية التي تعمل على زيادة حرق الدهون الموجودة في الجسم ويساعد على التخلص منها، ويمكن زيادة فاعلية عمل اليانسون بغرض حرق الدهون من خلال إضافة عصير الليمون إلى مغلي اليانسون ويشرب على الريق للتخلص من نسب الدهون الزائدة في الجسم.

هل اليانسون على الريق مفيد للقولون؟

الإجابة هي نعم وبكل تأكيد وذلك لأن اليانسون يحتوي على العديد من الخصائص والمركبات التي تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والاضطرابات المرافقة لمتلازمة القولون العصبي التي تؤثر بشكل سلبي على الأمعاء الغليظة، كما أنه فعال في علاج القرحة المعدية، ويعتبر اليانسون علاج فعال للتخلص من السموم التي تتواجد في القولون كما أنه يسهل من عملية إخراج الفضلات ويقلل من الغازات التي تتواجد في القولون، وبالتالي يعتبر من أفضل المشروبات الطبيعية التي تقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي.

فوائد اليانسون على الريق

هناك العديد من الفوائد التي يقدمها اليانسون على الريق مثل تقليل أعراض الاكتئاب وغيرها من الفوائد التي تتلخص فيما يلي:

تقليل أعراض الاكتئاب

أثبتت العديد من الدراسات العلمية الحديثة أن بذور اليانسون تساعد على علاج الاكتئاب كما أنها تحسن المزاج، وينصح العديد من الأطباء بتناول كوب من اليانسون يوميًا لتقليل الاكتئاب لكل من الرجال والنساء، ومن الجدير بالذكر أن تناول 3 جرام من مسحوق اليانسون على الريق لمدة ثلاثة أيام متتالية يساعد على تحسين المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب وبشكل خاص لدى النساء بعد عملية الولادة.

حماية المعدة من القرحة

يساعد تناول اليانسون على الريق بتقليل فرص الإصابة بقرحة المعدة، وذلك لأنه يحتوي على العديد من الخصائص التي تحافظ على إنتاج حمض المعدة، كما أن اليانسون يساعد على ضبط العصارة المعدية، وقد أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن بذور اليانسون تمنع قرحة المعدة وتخفف من أعراضها، وتساعد في منع البكتيريا والفطريات، كما أن اليانسون يعتبر من أفضل المواد الطبيعية التي تكافح الميكروبات، كما أنه أيضًا يمنع العدوى ونمو الفطريات والبكتيريا بما في ذلك الفطريات التي تظهر على الجلد.

يخفف أعراض انقطاع الطمث

يعتبر تناول اليانسون على الريق علاج فعال لتخفيف أعراض انقطاع الطمث، حيث أنه يمتلك العديد من الخواص التي تساعد على رفع الهرمونات التي تتأثر نتيجة انقطاع الطمث وبشكل خاص للنساء في مرحلة الشيخوخة، كما أنه يعتبر علاج فعال للهبات الساخنة والتعب الناتج عن سن اليأس.

تعديل مستويات السكر في الدم

هناك العديد من الدراسات التي أكدت أن اليانسون يحتوي على العديد من الخصائص التي تعمل على تعديل مستويات السكر في الدم، كما أن اليانسون يحتوي على كمية كبيرة من العنصر الفعال المسمى بالأنيثول، والذي بدوره يحافظ على مستويات السكر في الدم.

تقليل الالتهابات

يعتبر تناول اليانسون على الريق علاج مضاد للالتهابات وذلك لأنه يمتلك كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تكافح الالتهابات، كما أن اليانسون يمنع من الضرر الناتج عن عمليات الأكسدة للخلايا، والتي ينتج عنها العديد من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

تعرفنا خلال هذا المقال على أبرز فوائد اليانسون على الريق، وبدورنا نحذر من عدم المبالغة في تناول هذا المشروب وخاصة على الريق وتناوله بكمية معتدلة وذلك لمنع المشكلات التي قد يسببها تناوله بإفراط.