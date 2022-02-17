نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لا داعي للمنشطات بعد اليوم.. نبات يزيد هرمون الذكورة ومنشط فعال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجرجير من الخضروات الغنية بالعديد من الفوائد الغذائية الصحية والفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، ومضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض.

أيضا يرتبط اسم الجرجير بتعزيز الصحة الجنسية الرجال بشكل خاص، فما الحقيقة العلمية وراء تلك المعلومات؟

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

بحسب موقع dailymedicalinfo فإن الجرجير يستخدم منذ القدم كمنشط جنسي، حتى أطلق عليه الكثيرون "فياجرا الطبيعة".

ذكر الموقع أن هناك دراسات أثبتت وجود معادن في الجرجير، مثل الحديد والزنك معادن هامة للحياة الجنسية، بالإضافة إلى أن الجرجير يحتوي على أنواع نادرة من مضادات الأكسدة التي لها فاعلية كبيرة في الحصول على أداء جنسي أفضل.

وهناك آراء تفيد بأن الجرجير يرفع مستوى هرمون الذكورة التستوستيرون لدى الرجال، كذلك يزيد من عدد وحركة الحيوانات المنوية، وترجح الدراسات أن السر في ذلك هي المواد الكيميائية النباتية في الجرجير.

خلص العلماء بذلك إلى أن الجرجير لا يعمل فقط على تحفيز الرغبة الجنسية، بل يزيد من مستوى الخصوبة عند الرجال أيضًا، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وفيما يتعلق بتأثيره على الصحة العامة، فهناك مجموعة من الفوائد الصحية لتناول الجرجير عند تناوله يوميا، وفق ما ذكر موقع "healthline".

- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك، الذي يساعد على تقوية العظام والمفاصل، والتقليل من الإصابة بهشاشة العظام.

- بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة ومركبات الجلوكوزينولات، التي تساهم في حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي، فإنه يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

- من الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة بيتا كاروتين وزياكسانثين ولوتين، التي تقلل من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- يحتوي أيضًا على النترات الغذائية، التي تعزز صحة الأوعية الدموية عن طريق تقليل الالتهاب، وتقليل سمك الأوعية الدموية.

- تناوله بانتظام يؤدي إلى خفض الكوليسترول الضار في الجسم.

- يلعب المغنيسيوم والبوتاسيوم الموجود في الجرجير أيضًا دورا مهما، في بناء أنسجة الجسم، فضلا عن منع كسور العظام.

- لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، فهو يعزز قدرة الجهاز المناعي، عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الالتهابات والعدوي الفيروسية.

- يساعد أيضا على إنقاص الوزن، وذلك بسبب احتوائه على كمية منخفضة من السعرات الحرارية.

- غني بالكاروتينات وفيتامين ج، الضروريان للحفاظ على صحة العين اللذان يحافظان على صحة العين، والتقليل من الإصابة بإعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر.