نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تفاصيل مثيرة في قصة “فتاة المقهى المكلومة” التي هزت الرأي العام السعودي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية بقصة “فتاة المقهى المكلومة” والتي كشف المحامي الدكتور بكر الفلاح تفاصيلها المثيرة.

وقال المحامي السعودي بكر الفلاح في تغريدة على موقع “تويتر”: “رأيت أمس فتاة في زاوية مقهى (راقٍ جدًا) تبكي مع حُرقة في قلبها واستمرت ثلاث ساعات متواصلة حتى خرج كل من في المقهى بسبب بكائها”.

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وأضاف المحامي: “سألت موظف الخدمة أسألها إذا تحتاج مساعدة مادية، فذكرت أنها هي صاحبة المقهى، وغاب عنها حبيبها في هذا اليوم ولذلك تبكي، غادرت وزادت نفسي قناعة بحرمة هذا اليوم”.

وأثارت القصة تفاعلا واسعا واسعا وتصدر هاشتاج “فتاة المقهى المكلومة” قائمة تريند موقع “تويتر”، فيما انقسمت الأراء خلال التعليقات ما بين مصدق لهذه القصة والبعض الأخر علق أنها من وحي الخيال ولا تمت للواقع بصلة.

ويصادف “عيد الحب” 14 فبرايرمن كل عام في الولايات المتحدة والدول الغربية الذي يخلد ذكرى القديس المسيحي “فالنتين” والذي عاش في القرن الثالث ميلادي.

ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية لا تحتفل سوى بالأعياد الدينية الخاصة بالمسلمين ويومها الوطني في سبتمبر.