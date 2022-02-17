نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد حسناوات جيش أوكرانيا اللاتي هزمن الجيش الروسي قبل أن تبدأ الحرب .. ضحك ولعب ورقص عبر الـ "تيك توك" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - «حرب القوة الناعمة».. قتال آخر غير مُعلن، نقلته جنديات في الجيش الأوكراني إلى تطبيق تيك توك، بمشاركة مقاطع فيديو لهن بزيّهن العسكري، وهنّ يتلاعبن في الثكنات ويحملن الرصاص والبنادق، بينما يحبس العالم أنفاسه خشية إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، بسبب تقرّب الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتها في الانضمام لحلف الناتو، خلافا على رغبة روسيا.

حرب غير معلنة

الفيديوهات التي نشرتها حسناوات جيش أوكرانيا بالتزامن مع التوتر بينها وبين روسيا، تضمّنت بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فيديوهات لهنّ وهنّ يؤدين رقصات، أو يفكّكن أسلحة ويعدن تجميعها، أو وهن يستمتعن بقضاء وقتهن في الثكنات.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

وأظهر أحد مقاطع فيديو TikTok مجموعة من الشابات وهن يقلدن أغنية، أثناء ارتداء الزي العسكري، وإلى جانبهن العلم الأوكراني والشارة العسكرية، فيما يبدو أنّ تلك المقاطع صورت خارج الثكنات العسكرية، عبر حساب واحدة من الجنديات الأوكرانيات.

انتشار حسابات تيك توك لمجندات أوكرانيات

وعرض حساب وصف نفسه بـ«فتاة ذات قلب مموه»، ويتابعه 5 آلاف حساب، مقاطع لـ3 مجندات شابات، وهن يرتدين زيّا عسكريا ويظهرن معا في مناورات داخل غابة، متظاهرين بضرب بعضهن البعض في الثكنات، والنوم في أماكن سكنهن، كما تنشر الحسابات صورا للمجندات بالزهور وبالبنادق، ومقاطع من حياتهن اليومية.

تقول إيرينا غريتساروفسكا، التي لديها أكثر من 3 آلاف متابع و27 ألف إعجاب، في سيرتها الذاتية على تيك توك: «أوكرانيا قبل كل شيء».

الجدات أيضا تشاركن في الحرب

ليست الشابات وحدهن من يبرز نشاطاهن على تيك توك، حيث شاركت امرأة تبلغ من العمر 79 عامًا في تدريب قتالي مدني في أوكرانيا، وغمرها المديح حيث كانت البلاد تستعد للدخول من روسيا، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتعلمت فالنتينا كونستانتينوفسكا، كيفية استخدام بندقية هجومية من طراز AK 47 من قبل الحرس الوطني للبلاد في ماريوبول، شرق أوكرانيا، في واحدة من التدريبات العديدة التي أُجريت في جميع أنحاء البلاد، لبناء جيش من الخردة قبل الدخول «الوشيك» من قبل القوات الروسية.

ووصف الأوكرانيون السيدة كونستانتينوفسكا بأنّها «بطلة» لمشاركتها في التدريبات، التي شهدت أيضًا أطفالًا لم تتجاوز أعمارهم 4 سنوات.