مشروب بسيط يعزز صحة الدماغ ويقوي المناعة وينظم تقلص العضلات ويحمي من الاضطرابات العصبية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الكاكاو يعتبر من المشروبات الساخنة الرسمية في فصل الشتاء التي تعمل على تدفئة الجسم ومده بالطاقة.

فوائد الكاكاو

1- تعزيز صحة الدماغ

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تشير الأبحاث إلى أن إضافة المزيد من مسحوق الكاكاو إلى نظامك الغذائي يساعد على تحسين الانتباه والذاكرة العاملة والإدراك العام، قد يؤدي أيضًا إلى استعادة الأداء المعرفي لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم.

2- تقوية المناعة

يحتوي مسحوق الكاكاو على الحديد والزنك والسيلينيوم، تساعد هذه المعادن جسمك على أداء وظائفه وتقوية جهاز المناعة لديك.

3- تقليل الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي

يمكن أن يكون تناول مسحوق الكاكاو مفيدًا إذا تم تشخيصك بالسرطان وخضعت للعلاج الإشعاعي، لقد ثبت أن عنصر السيلينيوم الموجود في الكاكاو يحد من الآثار الجانبية السلبية للعلاج الإشعاعي لدى الأشخاص المصابين بالسرطان.

4- تقوية الأعصاب

المغنيسيوم مهم لتنظيم تقلص العضلات والمساعدة في وظيفة الأعصاب، يساعد المعدن أيضًا في حماية الخلايا العصبية وتقليل مخاطر الاضطرابات العصبية.

يحتوي مسحوق الكاكاو على المغنيسيوم، مما يعني أن استهلاكه يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العضلات والجهاز العصبي.

5- التئام الجروح

الشوكولاتة المصنوعة من الكاكاو بنسبة 90 في المئة تحتوي على الكثير من الزنك، وهو معدن مفيد في التئام الجروح.

6- محاربة الالتهاب

مسحوق الكاكاو غني بالثيوبرومين الذي يساعد على تقليل الالتهاب ويمكن أن يحميك من أمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

فوائد الكاكاو لفقدان الوزن

نظرًا لأن الكاكاو غني بالمغذيات النباتية ولكنه منخفض الدهون والسكر، فإن السعرات الحرارية التي تحصل عليها من مسحوق الكاكاو ستكون مليئة بالمواد الكيميائية الصحية.

كما وجدت الدراسات أيضًا أن الكاكاو يساعد في تنظيم استخدام الطاقة والتمثيل الغذائي مع زيادة الشعور بالامتلاء، على الرغم من أن الشوكولاتة ترتبط عادةً بزيادة الوزن، إلا أن مسحوق الكاكاو قد يساعد في الواقع على تقليل الوزن مع توفير العناصر الغذائية المهمة.

فوائد الكاكاو للقلب

يساعد الفلافونول، وهو نوع من الفلافونويد الموجود في الشوكولاتة الداكنة، على حمايتك من أمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم ومنع تلف الخلايا.

يحتوي مسحوق الكاكاو أيضًا على مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول والسكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.