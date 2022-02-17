الفنانة المصرية التي شاركت بأدوار البطولة مع كبار النجوم ولكن كانت حياتها مأساوية.. تعرضت لطعنات بالسكين في صدرها وبطنها حتى ماتت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تمر علينا ذكرى وفاة الفنانة فاتن فريد التي استطاعت بصوتها المميز، أن تحتل مكانة خاصة في قلوب الجماهير وخاصة من خلال بعض أغانيها الشهيرة مثل: "اللي تعبنا سنين في هواه، حبيه وخديه، كداب ونص كلامك كدب"، إلا أن النهاية المأساوية للفنانة فاتن فريد تسببت في حزن كبير لجمهورها العريض بعد أن طعنها عامل في محطة بنزين بالسكين طعنات نافذة في البطن والصدر أودت بحياتها.

وفي ذكرى وفاة فاتن فريد يستعرض “مستقبل وطن نيوز” أهم المحطات الفنية والإنسانية في حياة الفنانة الراحلة في سياق التقرير التالي:

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ولدت فاتن فريد يوم 18 يونيو عام 1942، واسمها الحقيقي نبيلة عباس مرسي.

تخرجت في معهد الموسيقى العربية عام 1975، وكانت صاحبة صوت مميز وحنون.

شاركت بالتمثيل والغناء في بعض الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

من أعمال فاتن فريد الدرامية: عروس بولاق، رجل خطير، الست ابتسام.

شاركت في العديد من المسرحيات منها: حركة واحدة أضيعك، حلم ليلة صيف.

أنتجت فاتن فريد عدداً من الأفلام التي شارك فيها كبار النجوم كما قامت فيها بأدوار البطولة، ومنها "وحوش المينا" مع فريد شوقي وبوسى وفاروق الفيشاوي من إخراج نيازي مصطفى، وامرأة تدفع الثمن"، مع فريد شوقى ومحمود ياسين وهشام عبدالحميد ومن إخراج حسن إبراهيم، وفيلم "الخطيئة السابعة"، مع فاروق الفيشاوي وعايدة رياض وإخراج عبداللطيف زكي.

قصة مقتل فاتن فريد

في أوج شهرتها الفنية وفي يوم الخميس الموافق 15 فبراير عام 2007 تعرضت فاتن فريد إلى طعنات بالسكين في صدرها وبطنها.

قبض على القاتل الذي كان شاباً يبلغ من العمر 25 عاما يعمل موظفا في محطة بنزين يملكها زوجها، بعد أن تمكن حارس العقار الذي تسكنه من الإمساك به.

لفظت فاتن فريد أنفاسها داخل مستشفى الهرم، في حين اعترف القاتل بأنه ذهب ليطالب بالعودة لعمله وبما له من راتب بعد أن طرده زوج فاتن فريد.

نتيجة مشادة بينه وبين الفنانة فاتن فريد، طعنها بالسكين طعنات نافذة بالصدر والبطن، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

حضرت ابنتها التي تسكن بجوارها على صرخات والدتها لتجدها غارقة في دمائها.