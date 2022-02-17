نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر من هي الفنانة المصرية الشهيرة التي دعت على ابنتها بالسرطان ومات ابنها وهي غاضبة عليه؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ما زالت أزمة الفنانة شريفة ماهر مع ابنائها قائمة، وتعبر الفنانة المصرية دائماً عن شعورها بالحزن من طريقة تعامل أبنائها معها، وهو ما تحدثت عنه في أكثر من تصريح إعلامي مؤخرا.

شريفة ماهر تعلن عدم رضاها عن ابنها ودعائها على ابنتها

وقالت شريفة ماهر خلال استضافتها في برنامج "بنت البلد" الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى عبر قناة صدى البلد: "أنا غير راضية عن ابني الذي توفي لكن سامحته لأنه في دار الحق، ولا أستطيع الدعاء له وحتى لو دعوت له هل يرضي ربنا ما فعله بأمه."

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وأضافت: "زوج ابنتي أفضل منهم، ورغم أنهم أخذوا مني عمارة عندما أصيب بالسرطان لم أفرح ولا أزال أدعو له."

وتابعت: "ابنتي الصغرى حنينة والكبرى هي التي تعاملني بطريقة سيئة، وعندما أصبت بكسر اتصلت بعد شهرين لتزورني، وأنا قلت إن شاء الله تصاب بسرطان لكن قلبي استغفر".

شريفة ماهر تؤكد طلب ابنائها الطلاق من زوجها

وأضافت شريفة ماهر:"ابنتي كأن حجر مكان قلبها، أخذت عمارة ملكي في ميدان لبنان قيمتها ملايين، وطلبت مني الطلاق من زوجي»، معلقة «قالت لي تطلقي من جوزك، وإلا ملكيش حاجة، عشان مش وزير زي والدها".

وأكدت أن زوجها لا يطلب منها أي شيء قائلة: «لو أديت لزوجي فلوس مش هحترمه، زوجي شايلني»، مضيفة «ابني بعت ليا ابنه يهددني بقتل ابنتي أو تشويهها، كما هددني بقتل زوجي».

وأكملت: «كنت أثق في ابني الذي هددني جدا، لكن صدمت واكتشفت أن مفيش ضمير»، مردفة: «ابني أخد شقتي اللي في جاردن سيتي، أنا بناشد الرئيس عشان مليش غيره».

أزمة شريفة ماهر مع ابنائها

يذكر أن شريفة ماهر كشفت عن وجود مشاكل مع أبنائها وصلت لحد طردها من المنزل والاستيلاء على أموالها كما قالت إن نجلها شريف قام بالاعتداء عليها بالضرب، قائلة:"وزعت جزءا كبيرا من ميراثي، شريف وطارق شتموني، شريف زقنى مرتين ودراعى اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي"، وأكدت أنه يحب المال أكثر من أي شيء آخر".

وأعلنت شريفة ماهر وفاة ابنها الأكبر نهاية شهر يناير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية، ويرفض أبناؤها الكبار تقسيم أموالها لأبنائها الصغار من زوج آخر وهو سبب المشكلات بينها وبين أبنائها.