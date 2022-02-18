نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رجل يتزوج 14 امرأة لتكوين ثروة طائلة.. و"سر" الرسائل التي وقعت في يد زوجته الأخيره وكشفته على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل يبلغ من العمر 65 عاما، بعد أن تزوج من 14 امرأة على مدار 43 عاما بهدف الاستيلاء على أموالهن وممتلكاتهن.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كانت لديه زوجات في جميع أنحاء البلاد. وقد اعترف بـ14 زوجة حتى الآن، بهدف طلب المال من زوجاته أو لنقل بعض الممتلكات لاسمه".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

وبدأ سواين قصته بالاحتيال وجمع المال، بعد زواجه الأول عام 1979، من خلال تقربه من المطلقات، ليتجه في عام 2010، لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الزواج، مستهدفا النساء المتعلمات في وظائف ذات أجور مرتفعة، مثل الطبيبات والعاملات في الخدمة المدنية والمحاميات.

ولتبرير غيابه عن المنزل كان سواين يدعي أنه مسؤول صحي يتعين عليه السفر طوال الوقت لفحص المنشآت الطبية. حسب "سبوتنيك".

وعثرت آخر زوجاته على بعض الرسائل النصية على هاتفه لتقوم بالتواصل مع ثلاث نساء ممن كن يراسلنه، لتتعرف من خلال ذلك على أنهن متزوجات من ذات الرجل ثم قامت بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه بتهمة الاحتيال.