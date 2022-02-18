نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أسد خرج باكرًا للبحث عن طعام فوجد ‘‘ضبع شرس‘‘ يستعرض عضلاته.. وعندما أوشك على افتراسه كانت النهاية صادمة (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد خرج أسد للبحث عن طعام ليسد به جوعه، فصادف ضبعَا يبحث عن أجله، فحين كان الأسد يلف ويدور، كان الضبع يعمل على استفزازه، ما أثار حفيظة الأسد وقرر أن يهاجمه ليطرده من جواره.

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ولكن بعد معركة ضارية، كانت النهاية صادمة، إذ لم تنتهي بطرد الضبع بل انتهت بقتله.

والآن قبل مشاهدة فيديو المعركة، نضع بين أيديكم، بعض المعلومات عن الضباع، فيما يلي:



الضبع، هو حيوان ينتمي لفصيلة الضَبُعِيّات، من الثدييات التي تلد وترضع صغارها، وهو حيوان مفترس، يخرج للبحث عن طعامه ليلاً منفرداً أو ضمن مجموعة، وهو من الحيوانات التي تعتاش على أكل الجيف وبقايا صيد وفرائس الحيوانات الأخرى، لذا يُعدّ من الحيوانات القمّامة إلا إنه يصيد بمهارة.

يتميز بقوة فكيه الهائلة، فتمكنه من سحق العظام بأنيابه، وقيل أن الضبع يصطاد معظم فرائسه بنفسه رغم ما يعرف عنه من أنه آكل للجيف.

على الرغم من أن شجرة تطور السلالات هم أقرب إلى الكلبيات و زباديات، وينتميون إلى فئة سنوريات الشكل، فالضباع تشبه من الناحية السلوكية والمورفولوجية للكلبيات في العديد من عناصر التطور المتقارب؛ كل من الضباع والكليبيات، ويعتبر كلاهما صيادون يصطادون بأستخدام أسنانهم بدلاً من مخالبهم. كلاهما سريعان في أكل الطعام، تعتبر أقدامهما التي تحتوي على مخالب كبيرة غير حادة وغير قابلة للسحب من أجل الركض وسهولة الإنعطاف الحادة.

ومع ذلك، فإن استمالة الضباع، ووضع علامات على الرائحة، وعادات التزاوج والسلوك الوالدي تتفق مع سلوك سنوريات الشكل الأخرى.