نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر التبول أثناء الاستحمام أضرار صحية جسيمة يجهلها الناس .. طبيبة مختصة تحذر وتوضح المخاطر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر الاستحمام من الأمور الضرورية التي يحرص كثيرون على القيام بها بصفة يومية، لكن هناك عادة واحدة عليك تجنبها عندما يحين وقت الاستحمام.

التبول أثناء الاستحمام من العادات الشائعة التي يرتكبها كثير من الأشخاص، دون إدراك منهن أنها تضر بالصحة، لذا نستعرض لكم في التقرير التالي، ما الأضرار التي تسببها هذه العادة، وفقا لما ورد في موقع "express".

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لجأت طبيبة أمريكية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتشرح لماذا يجب التوقف عن هذه العادة السيئة على الفور، وخلال فيديو لها على تطبيق TikTok، تناولت دكتورة المسالك البولية، أليسيا جيفري توماس في بوسطن ، هذا الموضوع بعنوان "لماذا لا يجب عليك التبول أثناء الاستحمام؟".

وأوضحت، أن هذه العادة يمكن أن تؤثر على كل من لياقة المثانة وقاع الحوض.

وأشارت أيضا إلى أنه "إذا تبولت في الحمام أو فتحت الصنبور أو الدش ثم جلست على المرحاض وتبولت أثناء الاستحمام أثناء الجري ، فأنت تنشئ ارتباطًا في الدماغ بين صوت الماء الجاري والاضطرار إلى التبول، وعندما تجمع بين ذلك، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل تسرب المثانة عندما تسمع مياه جارية خارج الحمام.

وتشير الأبحاث حول تأثيرات المياه الجارية إلى أن الشعور بالحاجة إلى التبول على صوت الماء هو استجابة مشروطة وانعكاسية.

ويُعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى التشابه مع الضوضاء التي يحدثها المرء عند التبول، ما ينتج عنه ارتباط نفسي مع الفعل.

وهناك نظرية ثانية أن صوت الماء الجاري يجعل دماغنا يتواصل مع العضلة العاصرة ، وهي الحلقة العضلية التي تتحكم في تدفق البول عبر الإحليل لجعله مفتوحا.

وهناك عدة أنواع من سلس البول ، بما في ذلك سلس البول الإلحاحي ، والذي يشير إلى تسرب البول الذي يتبع رغبة ملحة مفاجئة وشديدة للتبول.

يُعتقد أن ما يقرب من نصف جميع النساء فوق سن الـ 20 يعانين من درجة معينة من سلس البول في حياتهن.

على الرغم من أن الحالة عادة ما ترتبط بالشيخوخة ، إلا أن الإنجاب عامل خطر آخر معروف.

وغالبًا ما تكون هناك بضع ثوان فقط بين الحاجة إلى التبول وإخراج البول، قد تكون حاجتك إلى البول ناتجة عن تغيير مفاجئ في الوضع ، أو حتى بسبب صوت المياه الجارية.

وتابعت: "بالنسبة للنساء، فإن تشريح الحوض ليس مصممًا للتبول واقفًا أثناء الاستحمام، لكن يمتلك الرجال البروستاتا التي تدعم المثانة، ما يجعل التبول جيدًا أثناء الوقوف".

ونصحت، لا يجب التبول أثناء الاستحمام، لأن بهذه الطريقة لا يرتاح قاع الحوض بشكل مناسب، ما يساهم في عدم تفريغ المثانة بشكل جيد للغاية، لذا يوصي بالتبول قبل تشغيل ماء الدش وإذا شعرت بالرغبة الملحة أثناء الاستحمام، فحاولي تجاهل ذلك.

نظرًا لأن الوقوف وضع صعب يتم فيه إرخاء قاع الحوض، يؤدي في بعض الحالات إلى بقاء كميات متبقية من الماء في المثانة.