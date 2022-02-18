نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة مع شقيقتها إيمي.. لن تصدق كيف ظهرت بدون مكياج!! (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - شاركت النجمة دنيا سمير غانم متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة عفوية تجمعها بشقيقتها الصغرى ايمي، وعبرت عن حبها الكبير لها واصفة اياها بأنها طفلتها. ولفتت دنيا الأنظار بملامحها الطبيعية من دون مكياج، وكذلك الأمر بالنسبة لايمي التي بدت ببشرة مشرقة كالأطفال.



ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لوالديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وجّهت إليهما من خلالها رسالة بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الحب"، وعلّقت عليها قائلة: "أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم، في الجنة مع بعض بإذن الله". مضيفةً أنهما كانا من أجمل قصص الحب التي شهدتها في حياتها.

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وتُعد قصة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، حيث عاش الثنائي معاً عشرات السنين، وربط بينهما حب كبير استمر الى آخر يوم في حياتهما، بعد أن أُصيبا بنفس المرض، وهو فيروس كورونا المستجد، وظل كلٌ منهما يعاني مع المرض إلى أن فارق الحياة.

وتعاون سمير ودلال في عدد كبير من الأعمال الفنية، لعل أبرزها أفلام: "يا رب ولد" و"إنقاذ ما يمكن إنقاذه" و"حادي بادي"، "أهلاً يا دكتور"، و"فوازير فطوطة"، "نهاية رجل تزوج"... وكل هذه الأعمال حققت نجاحاً كبيراً.

ورحل سمير غانم عن عالمنا في 20 أيار (مايو) 2021، تاركاً حزناً كبيراً في قلوب جمهوره وكل محبيه في مصر والوطن العربي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعدها بشهرين توفيت زوجته دلال عبد العزيز إثر تدهور حالتها الصحية.