نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر احذر.. اعادة تسخين هذه الأطعمة سم قاتل قد يودي بحياتك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تقع في هذا الخطأ الكثير من ربات البيوت، وهو إعادة تسخين الأكل مرة أخرى بعد أن يبرد، قد يتفاجأ البعض من هذا الأمر له خطورة، ولكن هناك بعض الأطعمة إذا تم إعادة تسخينها، تسبب لك العديد من الأمراض.

وفي السطور التالية، نعرض لكم هذه الأطعمة، وذلك نقلاً عن موقع "brightside".

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-السبانخ

تحتوي السبانخ على الكثير من الفيتامينات والمعادن، ولكن، تعتبر السبانخ مليئة بالنترات التي تتحول إلى نترات ونيتروزامين سامة بعد إعادة تسخينها.

-الخضروات الورقية

تماماً مثل السبانخ، عندما يتم وضع طبق منهم في الميكروويف تكون مضرة، حيث تحتوي على النترات التي تتحول إلى نترات سامة ونيتروزامين مسرطنة بعد إعادة التسخين.

-البيض

يجب أن تعلم أنه عندما يتم وضع البيض في الميكرويف بعد تسويته ووضعه في الثلاجة، يصبح البيض سامًا.

لذلك من الأفضل إضافتها إلى ساندويتش أو السلطة، حتى لا تضطر إلى إعادة تسخينها أو التخلص منها.

-الأرز

الأرز غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، ولكنه يحتوي أيضًا على أنواع البكتيريا التي تعيش حتى بعد الطهي، إذا تُرك الأرز في درجة حرارة الغرفة بعد تحضيره، فسوف تتكاثر البكتيريا، وهذا يمكن أن يسبب التسمم الغذائي، إعادة التسخين لا يحل المشكلة، لذلك من الأفضل تناول الأرز على الفور أو تبريده في غضون ساعة من الطهي والاحتفاظ به حتى اليوم التالي.

-المشروم

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والأحماض الأمينية، إلا أنه لا يتم هضمه جيدًا في معظم الأوقات، وإذا قمت بإعادة تسخينه، فستزداد المشكلة سوءًا يتغير تكوين البروتين في المشروم، وهذا يسبب آلامًا وانتفاخًا في المعدة.

-البطاطس

بشكل غير متوقع تمامًا، تبين أن البطاطس مدرجة في القائمة السوداء أيضًا، تفقد البطاطس المُعادن عند تسخينها، مذاقها وفوائدها الصحية وتصبح سببًا للتسمم الغذائي إذا تم تخزينها في الورق الفويل في درجة حرارة الغرفة.

-الفراخ

عند إعادة تسخين أطباق الدجاج، تتغير تركيبة البروتين، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الهضم. لذلك، من الأفضل إضافة بقايا الدجاج إلى السلطة أو السندويتش.