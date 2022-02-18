فاكهة معروفة تحسن مقاومة الجسم وتعالج أمراض نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات وتعزز صحة البشرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - البرتقال هو نوع من أنواع الحمضيات تنتجه شجرة البرتقال، وهو مصدر ممتاز لفيتامين سي. ويساعد فيتامين سي أو فيتامين ج في البرتقال، على امتصاص الكالسيوم في الجسم. كما يحتوي البرتقال أيضًا على فيتامين أ، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والنحاس، الكبريت و‌الكلورين.

يعد البرتقال من الأطعمة التي تشكل القلويات، حيث يخلف وراءه المادة القلوية في الأنسجة وبعدها يتم استغلاله، وهذا ما يدفع إلى تحسين مقاومة الجسم ورفعها.

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عادة ما يرتبط تناول البرتقال مع تعزيز المناعة خصوصاً في فصلي الخريف والشتاء المعروفين بدرجات الحرارة المنخفضة وزيادة أمراض نزلات البرد والإنفلونزا. ومنذ ظهور عدوى فيروس كورونا وتسببها بمرض كوفيد-19، بات البرتقال واحداً من الأطعمة التي ينصح بتناولها دوماً لغناها بفيتامين سي المعزز للمناعة ضد فيروس كورونا.

إلا أن للبرتقال "فوائد سحرية" وفعالة أخرى قد لا يعرفها الجميع ولا تتعلق بالحصول على فيتامين سي فقط. فما هي هذه الفوائد؟ هذا ما سوف نكتشفه سوياً في موضوعنا اليوم.

5 فوائد سحرية لتناول البرتقال

نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن موقع Vegetarian Times، ذكرها لخمسة فوائد كبيرة وسحرية للبرتقال تسهم في تعزيز الصحة بصورة فعالة.

وهذه الفوائد 5 هي الآتية:

تحسين صحة القلب: إستهلاك البرتقال على شكل فاكهة أو عصير، يسهم بشكل كبير في تعزيز صحة القلب بفضل العناصر الغذائية التي يحتويها البرتقال، منها نوعان من مركبات الفلافونويد "هيسبيريدين" و"نارنجينين"، وهما مسؤولين عن العديد من الفوائد المذهلة التي يقدمها تناول البرتقال.

وتظهر الدراسات التي تعتمد على تقييم النساء تحديداً، إرتباط تناول كميات أكبر من مركبات الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

تقوية المناعة: كما هو معروف، فالبرتقال غني بفيتامين سي والكاروتينات مثل بيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين، وهي مغذيات تدعم صحة المناعة بشكل طبيعي. كما أن فيتامين سي يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي يمكن المساهمة في محاربة الإلتهابات بالجسم.

تعزيز صحة البشرة: للبرتقال فوائد جمة ومهمة على البشرة، كونه يحافظ على نضارة البشرة بصورة طبيعية، بفضل محتواه من فيتامين سي الذي يدعم إنتاج الكولاجين، والكاروتينات التي تحارب الجذور الضارة للجلد. لذا فإن تناول البرتقال يمنح جسمك التغذية القوية للبشرة من الداخل للخارج.

محاربة الإلتهاب: كثيراً ما يتعرض الجسم لهجوم الإلتهاب المرتبط ببعض النتائج غير المناسبة، ما يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

ويسهم البرتقال في محاربة هذه المشكلة، وقد يعود السبب في ذلك لمادة مادة الفلافونويد الهسبريدين الموجودة في البرتقال وعصير البرتقال، والتي تقوم بدور مضاد للإلتهابات.

قشور البرتقال ذات منفعة صحية كبيرة: لا تستهيني بقشور البرتقال التي عادة ما يرميها المرء ويتناول الثمرة فقط، فقشور البرتقال يمكن أن تحمل لك فوائد مذهلة. وينصح الأطباء بإدراج قشور البرتقال ضمن النظام الغذائي اليومي، كونها توفر المزيد من الفوائد الصحية. إذ تضم هذه القشور العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين سي والألياف والكالسيوم.

كما تُعد قشور البرتقال مصدراً غنياً لـ"دي ليمونين"، وهو مركب له فوائد فريدة مضادة للإلتهابات ومحاربة للسرطان.