ملعقة واحدة من مغلي القرنفل تمنع حب الشباب والبثور وتقلل التهاب الجلد والاحمرار وتسرع الدورة الدموية وتؤدي إلى توهج مشع على بشرتك (طريقة الاستخدام)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مغلي القرنفل لتطويل الشعر من أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من كافة مشاكل الشعر، فمن المعروف أن القرنفل يعطي فوائد صحية هائلة للصحة والشعر فهو غني بخصائص مطهرة ومضادة للميكروبات ومضادة للفطريات تجعلك تتخلصين من العديد من المشكلات الطبية والجمالية.

يمكنك أيضاً استخدام القرنفل كعلاج منزلي من خلال دمجه مع العديد من المكونات الأخرى، في ما يلي بعض فوائد القرنفل:

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مغلي القرنفل للبشرة

فوائد عديدة للقرنفل للبشرة، فهو يساعد على قتل البكتيريا المسؤولة عن حب الشباب

1-يمنع حب الشباب والبثور

لقد عرفت أن للقرنفل خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا تساعد في قتل البكتيريا المسؤولة عن حب الشباب. يزيل مركب الأوجينول الموجود في القرنفل حب الشباب، ويقلل من التهاب الجلد والاحمرار أيضاً.

ستحتاجين إلى بضع قطرات من زيت القرنفل والزيت الناقل. امزجي الزيتين مع كريم وجهك لتطبيقه بشكل منتظم. يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة تجنبه.

2-يحارب علامات الشيخوخة

تحتوي العديد من مستحضرات التجميل على زيت القرنفل لمنع علامات الشيخوخة. تساعد خصائص القرنفل في تلاشي الخطوط الدقيقة وإزالة التجاعيد وتقليل ترهل الجلد. يعمل القرنفل على تسريع الدورة الدموية مما يؤدي إلى توهج مشع على بشرتك.

سوف تحتاجين إلى بضع قطرات من زيت القرنفل لمزجها مع الكريم المرطب أو المستحضر. أضيفيه إلى نظامك وقومي بتطبيقه قبل الذهاب إلى الفراش.

3- علاج البقع الداكنة

يعمل القرنفل ليس فقط على شفاء حب الشباب وتقليل علامات الشيخوخة، ولكنه يعمل أيضاً على تلاشي الندبات والبقع الداكنة. مع خاصية التقشير، يزيل خلايا الجلد الميتة من الجلد.

ستحتاجين إلى بضع قطرات من 2-3 قطرات من زيت القرنفل وزيت عطري آخر، اخلطي كلا الزيتين لتدليك بشرتك. أضيفي هذا إلى روتينك ولا تنسي تطبيقه قبل الذهاب إلى الفراش للتخلص من العيوب التي يتركها حب الشباب على الجلد.

كيفية استخدام مغلي القرنفل لتطويل الشعر؟

يمكنك استخدام مغلي القرنفل في الحياة اليومية لأغراض مختلفة، إليك أبرزها:

لا تقتصر فوائد مغلي القرنفل على إطالة الشعر فقط، بل في المقابل يؤدي جفاف فروة الرأس والجلد المتقشر على الرأس إلى ظهور قشرة الرأس، إذا شعرت بوجود قشرة في الشعر، فسيكون ذلك محرجاً لك. لذا افتحي خزانة مطبخك، وأخرجي القرنفل لمحاربة مشاكل الشعر، تساعد الخاصية المضادة للميكروبات والفطريات الموجودة في زيت القرنفل على التخلص من مشاكل قشرة الرأس.

ستحتاجين إلى إضافة حوالي 12-15 قطرة من زيت القرنفل إلى الشامبو الخاص بك لعلاج قشرة الرأس. استخدمي هذا الشامبو فقط؛ حتى تختفي قشرة الرأس إلى الأبد.

2-يعزز نمو الشعر

يحتوي القرنفل على مركب يسمى الأوجينول، ومن المثير للاهتمام أنه يساعد في نمو الشعر أيضاً. الاستخدام المنتظم لزيت القرنفل لإصلاح الشعر التالف يوفر قوة للشعر، ويعطي نعومة للخصلات و يعزز نمو الشعر.

للاستفادة من زيت القرنفل في تعزيز نمو الشعر، ستحتاجين إلى ملعقة صغيرة من زيت القرنفل وزيت جوز الهند. اخلطي الزيوت وسخنيها قليلاً. ثم ضعيها على فروة الرأس. اتركيها لمدة 2-3 ساعات على الشعر، ثم اشطفيه.

3-يمنع الشيب المبكر



الشعر الرمادي قبل الثلاثينيات لا يبدو جيداً، ويقلل من الثقة بالنفس أيضاً. لعلاج الشيب المبكر للشعر يمكن استخدام زيت القرنفل، فهو يعمل على تسريع عملية إنتاج الصبغة التي تحافظ على اللون الطبيعي لشعرك.

سوف تحتاجين إلى مزيج من الزيوت الأساسية مثل زيت القرنفل وزيت الأوكالبتوس. اخلطي هذين الزيتين وضعي الخليط على شعرك مرتين في الأسبوع.