نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر دراسة بريطانية تفجر مفاجأة مزلزلة : تناول الدجاج مرتين أسبوعيا يصيب بأمراض القلب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول الدجاج مرتين في الأسبوع، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك في الوقت الذي يعتمد فيه العديد من الناس على الدجاج كبديل أساسي للحوم الحمراء الأكثر خطورة على صحة الإنسان.

وأضافت الدراسة أيضا أن تناول قطعتين من اللحوم المصنعة مسبقا، مثل الهوت دوج والسلامي، أسبوعيا يعني أنك أكثر عرضة للموت في سن صغير، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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ولفتت الدراسة المنشورة في دورية "جاما" الطبية، إلى أن تناول قطعتين من لحم البيكون بمعدل أسبوعي، يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 7%.

واكتشف معدو الدراسة، وهم علماء من جامعات نورث وسترن وكورنيل، هذه النتائج من تحليلهم الوجبات الغذائية لما يقرب من 30000 شخصا بالغا، واستنتجوا أن محبي اللحوم المصنعة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأزمات قلبية، خلال الـ20 عاما المقبلة.

ولكن أشار العلماء في دراستهم، إلى أنه لم يكن هناك خطر متزايد بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا تناول الأسماك، ناصحين أن إستبدال اللحوم بأسماك السلمون أو القد أو التونة من المكن أن يحمي القلب.

وذكرت الدراسة أن محبي اللحوم الحمراء، أكثر عرضة للموت في سن مبكرة، بنسبة 3%، وقالت الباحثة نورينا ألين، وهي أستاذة مساعدة في الطب الوقائي بكلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج، "إنه فارق بسيط، ولكن الأمر يستحق المحاولة للحد من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، مثل البيبروني واللحوم المشوية".

وقال كبير الباحثين في الدراسة، فيكتور تشونج، وهو أستاذ مساعد في علوم التغذية بجامعة كورنيل، إن الإفراط في تناول اللحوم أمر سيء للقلب، وتابع: "أن العدول عن تناول البروتين الحيواني، قد يشكل استراتيجية مهمة للمساعدة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة على مستوى السكان".

وتنصح هيئة الصحة البريطانية بالحد من تناول اللحوم بشكل عام حتى 70 جراما يوميا، أي تناول شريحة في حجم كف اليد لحماية القلب.