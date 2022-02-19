نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر علامات تدل على أن هاتفك مخترق ويتم التجسس على كل بياناتك وخصوصياتك .. اكتشفها الآن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفعت في الآونة الأخيرة عمليات قرصنة واختراق الهواتف مما يشكل خطرا كبيرا على بيانات الأفراد الشخصية. فهل تساءلت يوما إذا ما تم اختراق هاتفك من قبل أم لا؟

وتتراوح عمليات اختراق الهاتف من سرقة التفاصيل الشخصية إلى الاستماع إلى المحادثات الهاتفية. هوناك عدة طرق يمكن لأي شخص من خلالها اختراق الهاتف، بما في ذلك استخدام هجمات التصيد الاحتيالي وبرامج التتبع وشبكات الـ Wi-Fi غير الآمنة.

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وذكرت شركة “أفاست” المتخصصة ببرامج الأمن السيبراني العلامات الأكثر شيوعًا الدالة على أن الهاتف قد تم اختراقه، وفقاً لما نقلته شبكة CNN إليك أهمها:

1. ظهور الإعلانات المفاجئة، في حال ظهرت الكثير من الإعلانات المنبثقة غير العادية، فقد يكون هاتفك مصابًا ببرامج الإعلانات المتسللة. ويجب عليك هنا عدم النقر عليها أو فتحها.

2. رسائل نصية أو مكالمات غير معروفة، قد يشير تلقي اتصالات من أرقام غير معروفة إلى أنك كنت ضحية لخرق البيانات. فلا ترد على المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، إلا إذا كنت تتوقعها أو يمكنك التحقق من صحتها.

3. ارتفاع الاستخدام لباقة البيانات، إذا لم تتغير أنشطتك عبر الإنترنت كثيرًا، ولكن استخدامك لباقة البيانات قد ارتفع، فقد يكون ذلك علامة على وجود مخترق هاتف.

4. البطارية تستنزف بشكل أسرع من المعتاد، ربما أصبح هاتفك قديمًا، أو يمكن أن يكون لديك أكثر من مجرد مشكلة في البطارية. بإمكان التطبيقات غير المرغوب بها والتي تكون محملة على هاتفك عن طريق القرصنة أن تستنزف بطاريتك بسرعة.

5. حرارة الهاتف مرتفعة، مثل جميع الأجهزة، تصبح الهواتف ساخنة مع الاستخدام المستمر، خاصةً في حال كنت تقوم بالبث أو اللعب لفترات طويلة. ولكن إذا لم يحدث ذلك وكان هاتفك لا يزال ساخنًا بشكل غير طبيعي، فقد يكون لسبب آخر تسبب في ارتفاع درجة حرارته.

6. التراجع في الأداء، هل هاتفك يتجمد أو يتعطل أو يعيد تشغيله بشكل غير متوقع طوال الوقت؟ قد يكون السبب هو البرامج الضارة أو تطبيقات الخلفية غير المرغوب فيها التي تستنزف طاقة معالجة هاتفك.

7. مواقع الانترنت غير المألوفة، الهاتف الذي تم اختراقه ببرامج ضارة يعيد توجيهك إلى مواقع أخرى غير تلك التي تريد زيارتها.

8. تكاليف غير متوقعة على فاتورة هاتفك، إذا كانت فاتورة هاتفك أعلى من المعتاد، فقد تتكبد رسومًا غير متوقعة من التطبيقات غير المرغوب فيها التي تعمل على هاتفك وتزيد من استخدام بياناتك.

9. تطبيقات الهاتف غير المألوفة، إذا لاحظت تطبيقًا على هاتفك لم تحمله بنفسك من قبل، فقد يكون مخترق الهاتف مسؤولاً.