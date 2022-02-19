نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زواج شاب إسباني من حمار بـ« زفة وسط الشارع » تثير الجدل.. شاهد الحقيقة مع الصور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - صورة غريبة تجمع بين رجل يصطحب حمارًا بثوب زفاف أبيض، تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، زعم ناشروها أنّها تنتمي إلى مواطن إسباني يعقد قرانه على هذا الحمار.

وحملت الصورة المتداولة تعليقًا ساخرًا: «رجل إسبانيّ يتزوج حمار بعد علاقة حب طويلة.. والغريب إنّ الدستور الإسباني يحرّم تعدد الزوجات ويبيح الزواج من البهائم».

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وكان المنشور حصد آلاف التفاعلات على موقعي فيسبوك وتويتر منذ بدء انتشاره عام 2015 باللغة الفرنسيّة من ثمّ باللغة العربيّة عام 2019.

إلا أنّه وفقًا لخدمة تقصي الحقائق للوكالة الفرنسية، فإنّ الصورة ليست لزواج حقيقي، إذ أفاد البحث عنها عبر محركات البحث وباستخدام كلمات مفتاحيّة باللغة الإسبانيّة أنّ الصورة منشورة في 18 يناير 2007 على مواقع إخباريّة محليّة بالإسبانيّة مرفقة بمقالات عن احتفالات في بلدة «ريفيينوس دي كامبوس» في شمال شرق إسبانيا، بعيد القديس أنطون والذي يُعدّ شفيع الحيوانات بحسب التقاليد المحليّة.

ويزين المحتفلون خلال هذا العيد الحيوانات بأبهى الحُلل ويصطحبوها إلى الكنائس لتبريكها، ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك، مثل الرجل الذي يظهر في الصورة، والذي أدى دورًا تمثيليًا وزيّن الحمار بثوب الزفاف مرتديًا هو كذلك ملابس العريس وذلك في مشهد تمثيلي.

وكانت وكالة «إيفي» نشرت الصورة الأصلية في 17 من الشهر ذاته مشيرة في بياناتها الوصفية إلى أنّ هذه الصورة مجرد تمثيل.

الزواج في القانون الإسباني

ويعد تعدد الزيجات ممنوعًا في إسبانيا، إذ يعاقب القانون الإسباني بالسجن مدّة تتراوح بين 6 أشهر وسنة لكلّ شخص يعقد زواجًا ثانيًا طالما أنّ زواجه الأول ما زال قائمًا، ولطالما يتمّ اعتبار الحيوانات «أشياء» وذلك بموجب القانون الإسباني، حتى دخل قانون يصنّف الحيوانات «كائنات حية لديها إحساس» حيز التنفيذ عام 2022 وليس مجرد «أشياء».

وجرى اعتبار الحيوانات موضع حضانة بالتناوب في حال وقع طلاق بين زوجين، إلا أنّ القانون لم يأت على ذكر الزواج من حيوانات، مثلما ادّعت هذه المنشورات المتداولة.