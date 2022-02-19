شاهد شعار يوم التأسيس السعودي 2022 وفعاليات الاحتفال به في الرياض ومناطق المملكة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تستعد المملكة العربية السعودية لأول مرة لإحياء ذكرى "يوم التأسيس" الذي صدر به الشهر الماضي مرسوما ملكيا بتخصيص 22 فبراير/ شباط من كل عام يوما للاحتفال به.

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ومن المقرر أن تشهد المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الكثير من الفعاليات من بينها تزيين الشوارع بالأعلام وإقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.

شعار يوم التأسيس السعودي 1443/2022

أصدرت السعودية هوية بصرية مميزة ليوم التأسيس 2022 تحت شعار "يوم بدينا" يظهر في منتصفه أيقونة رجل يحمل راية في إشارة إلى "بطولة رجالات المجتمع السعودي والتفافه حول الراية التي حماها".

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الهوية البصرية "تحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية".

وأضافت: "يحيط بأيقونة الهوية 4 رموز هي: التمر الذي يدل على النماء والحياة والكرم، والمجلس الذي يعبر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، والسوق في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم".

فعاليات يوم التأسيس في الرياض

أعلن موسم الرياض من خلال حسابه الرسمي على تويتر عن مجموعة من الفعاليات التي ستجرى يوم 22 فبراير في عدة أماكن بالرياض، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة، وهي كالتالي:

إقامة حفلات موسيقية يُحيها الفنانة أصالة و الفنان رامي جمال في "بوليفارد رياض سيتي”.

فعالية “أوبريت التأسيس” على مسرح محمد عبده، يوم 23 فبراير.

فعالية “مسيرة البداية” في وادي نمار.

بتاريخ 24/ 2 تتزين سماء الرياض بـ “عرض الضوء”، وهو عرض الألعاب النارية وعروض الدرونز الجوية والمؤثرات الصوتي.

فعالية المجلس في المتحف الوطني بالرياض تبدأ يوم 22 فبراير وتستمر 3 أيام، وخلال هذه الفترة سيتم عرض العديد من ورش العمل التفاعلية، ونقاشات مثمرة خاصة بتاريخ المملكة وذكرى تأسيسها.

ستُقام بساحة العروض على طريق الدائري الشرقي فعالية “نجناج”.

إقامة العديد من المعارض الفنية.

إقامة الندوات الثقافية التاريخية المخصصة للحديث عن ذكرى تأسيس الدولة.

إطلاق العروض النارية في كافة أرجاء العاصمة الرياض.

إطلاق عروض عسكرية عبر الطائرات العسكرية في سماء الرياض.

فعاليات أخرى متنوعة ومختلفة تظهر الإرث التاريخي العميق، فضلاً عن الإرث الثقافي والاجتماعي للدولة السعودية حتى وقتنا الحاضر.

فعاليات يوم التأسيس في مناطق المملكة

لا يقتصر الاحتفال بيوم التأسيس السعودي على مدينة الرياض، حيث من المتوقع أن تشهد مختلف مناطق المملكة فعاليات وأنشطة مختلفة، منها فعالية “نجناج”، والتي ستقام خلال الفترة 22 ـ 24 فبراير في العديد من مدن المملكة منها: جدة، والدمام، والمدنية المنورة، والطائف، وحائل، وعرعر، وسكاكا، وأبها، والباحة، ونجران، وجازان، وتبوك، وبريدة.

فعاليات يوم التأسيس السعودي 2022 في المدارس والجامعات

يُعتبر يوم التأسيس السعودي يوم عطلة رسمية لجميع المؤسسات في المملكة، سواء العامة أو الخاصة، ودعت وزارة التعليم بالسعودية كافة المدارس والجامعات على ضرورة الاحتفاء بهذا اليوم العظيم، لذلك من المقرر أن تشهد جامعات ومدارس المملكة العربية السعودية التي من الفعاليات والأنشطة التي من خلالها يتم التعريف بيوم التأسيس السعودي، وأهمية هذا اليوم، والعمق التاريخي والحضاري له، أيضاً من الفعاليات التي يمكن للطالبة المشاركة بها في يوم التأسيس السعودي ما يلي:

توحيد زي مميز لكافة الطلبة خاص بالإحتفال بيوم التأسيس السعودي، ويمكن اعتماد زي يوم التأسيس السعودي لكل منطقة، أو لبس زي موحد باللون العلم الوطني السعودي.

المشاركة في فعاليات الرسم على جدران المدرسة من خلال الرسومات البسيطة التي تدل على الاحتفال بهذه الذكرى.

المشاركة في مسابقات الرسم الخاصة بأجمل صورة عن يوم التأسيس السعودي.

توزيع هدايا رمزية خاصة بيوم التأسيس السعودي على الطلبة.

توزيع الحلوى التراثية التقليدية على الطلبة.

تزيين الفصول بالأعلام والزينة المخصصة ليوم التأسيس السعودي.



أنشطة للاحتفال بيوم التأسيس السعودي 2022

من المتوقع أن تشهد المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة على مستوى المملكة للاحتفال بيوم التأسيس، خاصةً أن هذا العام هو الأول للاحتفال بذكرى تأسيس المملكة، وفيما يلي بعض الأنشطة المُقترحة ليوم التأسيس السعودي:

لبس الزي الموحد الخاص بيوم التأسيس السعودي، للرجل والنساء والأطفال، والتقاط الصور، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاركة شعار يوم التأسيس "يوم بدينا" على مواقع السوشيال ميديا، وتقديم التهاني والتبريكات للأصدقاء والاهل والاحتفال معهم.

رفع العلم الوطني السعودي فوق المنازل، والمؤسسات، وأعلى المباني.

الاستمتاع للأناشيد الوطنية، والتي تعمل على تنمية شعور الحس الوطني.

تقوم النساء بتحضير الأطعمة التراثية وألذ الأطباق السعودية الشعبية في يوم التأسيس السعودي، والاستمتاع بتناولها مع الأهل.

حضور العروض العسكرية المتوقع إجراؤها في يوم التأسيس السعودي.

المشاركة في الحفلات الغنائية ذات الطابع الوطني في يوم التأسيس السعودي.

تعمل النساء في هذا اليوم على توحيد زيها، من خلال ارتداء الزي التراثي الخاص بيوم التأسيس السعودي.

قضاء الوقت مع الاسرة ومشاهدة أفلام الوثائقية التاريخية الخاصة بتأسيس الدولة السعودية، كذلك التي تتحدث عن تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى.

تعليق الزينة في الشوارع والبيوت وإطلاق الألعاب النارية.

المشاركة في المسابقات التي تعلن عنها المؤسسات والمدارس والجامعات بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة.