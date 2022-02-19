نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ليست مجرد أضغاث.. 7 أنواع من الأحلام تنذر باحتمالية تعرضك لأمراض خطيرة (تعرف عليها) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تشغل الأحلام وتفسيراتها عقول وقلوب الكثير من الناس، فما أن يرى أحدهم حلماً، إلا ويسعى في فهم معانيه، ويقوم بالبحث عن دلائل ما رأى في منامه.

هذا الأمر معروف منذ آلاف السنين، ولكن الجديد هو أنه يمكن أن يكون الحلم مؤشراً أو دلالة على مشكلة جسدية، وأحياناً نفسية وعقلية.

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فقد نشر موقع لايف بنسخته الروسية تقريراً تحدث عن توصل الخبراء الذين يدرسون الأحلام إلى نتيجة مهمة، وهي أن المشاهدات المنامية لا تعبر عن مواقف حدثت من قبل أو مستقبلية، ولكن أيضاً يمكن أن تخبرك عن هلة في جسدك يحاول الحلم وعقلك الباطن تنبيهك إليها.

♦ أمراض القلب





غالبًا ما يصبح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب يحملون في عقولهم مشاهد أفلام الإثارة أو القصص البوليسية المليئة بالحركة، وعادة ما يحلم هؤلاء بمطاردات ومعارك بالأسلحة النارية والسقوط من مرتفعات كبيرة – باختصار ، كل ما يجعلك تستيقظ متصببًا عرقًا باردًا.

♦ ارتفاع ضغط الدم





مرضى ارتفاع ضغط الدم لديهم أيضًا أحلام مزعجة، فكثيرا ما يحلمون بالطبيعة أو الكوارث الخطيرة كذلك الحروب والمعارك.

وغالبًا ما يرى الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم الزلازل أو الفيضانات أو القصف، فهناك دائما صافرة تنطلق منها الآذان.





♦ انخفاض ضغط الدم

عند المرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم ، يكون العكس هو الصحيح، فأحلامهم بطيئة جدًا ومملة، ولكنها ليست أقل إرهاقًا.





فغالبًا لا يستطيع الأشخاص المصابون بهذه الحالة التحرك أو السباحة عبر النهر أو الوصول إلى وجهتهم خلال الأحلام ، وعلى الرغم من أنهم في الحقيقة لم يقاتلوا جودزيلا، إلا أنهم يستيقظون محطمين ومرهقين.

♦ أمراض الرئة والربو





في حالات الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرئة، غالباً ما يحلمون بأنهم مدفونون تحت الأنقاض أو الانهيار الجليدي، أو يغرقون أو يخنقهم أحدهم، ويظل هذا الثقل على صدورهم حتى بعد الاستيقاظ.

♦ مشاكل في الجهاز الهضمي





غالبًا ما يتحول الأشخاص المصابون بمثل هذه الأمراض إلى أبطال في مسلسلات الأكشن أو في الصراعات الدموية، فهم يحلمون دائمًا بالقتال والطعن ووسط برك الدم، ويظهر ذلك في شعورهم بمرارة في الفم في الحقيقة، ويترجم في الواقع فيما بعد بمشكلات في المعدة أو الأمعاء.

♦ اكتئاب

غالبًا ما يلحق الأشخاص الذين أصيبوا بالاكتئاب اليأس في أحلامهم، فهم يحلمون بغرف مظلمة بلا نوافذ وأبواب ، مثل سراديب الموتى أو غابة لا يمكن اختراقها عبر الأشجار التي لا يخترق ضوء القمر فيها.

في الليل، قد يتعذب الحالم بكوابيس منذ طفولته أو صور جنازته. بعد الاستيقاظ لا يختفي الحزن والقلق عنه وينذر بحالة اكتئاب حقيقة.

♦ العُصاب

وهو نوع من أنواع الخوف الذي يؤدي إلى اضطراب في الشخصية والتوازن النفسي.

ويعاني الأشخاص المصابون بالعُصاب من عقبة في أحلامهم لا يمكنهم التغلب عليها حتى بمساعدة الغرباء، فقد يرى هذا الشخص العُصابي أنه يسقط في حفرة عميقة ويعجز الغير عن مساعدته، أو يفوته في كل مرة قطار ينوى ركوبه .

قد يفوتهم القطار الأخير، ويسقطون في حفرة عميقة لا يوجد مخرج منها ، وقد يغلق باب مكان مهم للغاية أمامهم، وهكذا.



المصدر:الجورنال