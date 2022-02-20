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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لحبة البركة العديد من الفوائد الصحية المختلفة بما فيها تقوية الجهاز المناعي، فما هي كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

يقوم الكثيرين باستخدام حبة البركة أو الحبة السوداء للتمتع بالفوائد الصحية المختلفة، لكن هل تعرف كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟ تعرف على التفاصيل الان فيما يأتي:

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كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة.. إليكم طريقة التحضير؟

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كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة من الممكن استخدام حبة البركة لتقوية المناعة الخاصة بك بعدة طرق، ونذكر منها ما يأتي:

مشروب حبة البركة لمحاربة الفيروسات من الممكن استخدام هذه الوصفة لمحاربة الإصابة بالفيروسات: 1. المكونات قم بتحضير المكونات الاتية:

كوب ونصف من الماء. القليل من الزنجبيل الطازج المبشور. فصان من الثوم المهروس. نصف ملعقة من حبة البركة. ربع ملعقة من الكركم. نصف حبة من الليمون. ملعقة من العسل بحسب الرغبة.

2. طريقة التحضير من أجل استخدام حبة البركة لتقوية المناعة ومحاربة الفيروسات اتبع الخطوات الاتية:

قم بإضافة الماء إلى وعاء ثم أضف إليه الزنجبيل والثوم وحبة البركة والكركم. دع المكونات تغلي لمدة تتراوح من 10 – 15 دقيقة. قم بالتخلص من الشوائب في المشروب، ومن ثم إضافة عصير الليمون وبعض العسل. قدم المشروب ساخنًا ويفضل على معدة فارغة. شاي حبة البركة والزنجبيل يمكن تحضير شاي حبة البركة والزنجبيل لتقوية المناعة كما الاتي:

1. المكونات لتحضير شاي حبة البركة والزنجبيل أنت بحاجة إلى المكونات الاتية:

القليل من الزنجبيل الطازج والمبشور. حبة من الليمون. عسل. حبة البركة. القليل من الماء. 2. طريقة التحضير اتبع خطوات التحضير الاتية:

اغلي 300 ملليلتر من الماء ثم ضعه في كوب. أضف المكونات السابقة إلى الكوب وحركه جيدًا. قم بشرب الشاي وهو ساخن للتمتع بالفوائد التي يقدمها. فوائد حبة البركة لتقوية الجهاز المناعي بعد أن تعرفت على كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة، حان الوقت لنتعرف على فائدة حبة البركة التي تقدمها للجهاز المناعي في محاربة مسببات الأمراض المختلفة، كما الاتي:

يعتقد أن استخدام حبة البركة يساعد في تعزيز وتحفيز وتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان، إذ أن حبة البركة تحتوي على الكثير من المركبات المختلفة والضرورية لعمل الجهاز المناعي. تمتاز حبة البركة بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا والفيروسات، إلى جانب وجود مضادات الأكسدة فيها. حيث وجدت دراسة علمية ما أن استخدام حبة البركة من قبل الأطفال الذين يعانون من الإصابة بالثلاسيميا ساعد في تعزيز عمل الجهاز المناعي لديهم، وبالتالي قلل من خطر إصابتهم بالأمراض المختلفة.

كما وجدت دراسة علمية أخرى أن استخدام حبة البركة من شأنه أن يساعد في تحسين عمل المناعة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالالتهابات وخاصة عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

على الرغم من هذه الفوائد والاستخدام الشائع لحبة البركة في هذا الصدد، إلا أن هناك حاجة للقيام بمزيد من الأبحاث العلمية من أجل تأكيد علاقة حبة البركة بتقوية الجهاز المناعي.

تحذيرات من تناول حبة البركة هناك العديد من الفوائد الصحية المختلفة لاستخدام حبة البركة وأهمها تعزيز عمل الجهاز المناعي، لكن ماذا عن الاثار الجانبية المرتبطة بها؟

بشكل عام يعد تناول كميات قليلة من حبة البركة عن طريق الفم امنًا لدى الجميع، إلا أنه من المهم أن تعرف الاثار الجانبية المحتملة الاتية:

الطفح الجلدي في حال تطبيق حبة البركة على الجلد بشكل مباشر. رفع خطر الإصابة بالنزيف، إذ قد يبطئ استخدام حبة البركة من تجلط الدم. احتمالية انخفاض في مستويات السكر في الدم، الأمر الذي قد يعد خطيرًا للمرضى المصابين بالسكري. حدوث انخفاض في مستويات ضغط الدم، وهذا الأمر قد يكون خطيرًا لمن يعاني من مشكلة الضغط المنخفض.