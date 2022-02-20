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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجميع يعلم مدى فوائد زيت الزيتون للجسم، لما يحتويه من قيم غذائية ودهون صحية وأحماض وفيتامينات ومعادن ضرورية لجسم الإنسان، لذلك يدخل في إعداد الطعام كمكون أساسي في العديد من الدول العربية والأجنبية، نظرًا لفوائده.

بالإضافة إلى أنه الزيت الأول في العالم، الذي يستخدم للشعر بأمان كامل، لأنه يقدم فوائد عديدة له، بداية من الفرد والطول والتغذية والكثافة التي ترغب فيها كل امرأة، فكل أسرار الشعر الناعم والصحي مخبأة في زيت الزيتون، كما أن هناك بعض الزيوت الأخرى التي تساعد في علاج الشعر، مثل زيت الأرجان وزيت السمسم.

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بعد 7 أيام من تناول زيت الزيتون على معدة فارغة.. شاهد ماذا يحدث لجسمك

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تناول زيت الزيتون على معدة فارغة يوميًا:



رغم الفوائد المتعددة لزيت الزيتون، إلا أننا لم نسمع كثيرًا عن أشخاص يتناولون معلقة كبيرة من الزيت على معدة فارغة في الصباح الباكر، لكن هذا له فوائد هائلة لن تتخيل الكثير منها.

تناول زيت الزيتون على الريق له العديد من الفوائد الصحية المختلفة، وينبع ذلك من القيم الغذائية الخاصة بهذا الزيت، حيث يحتوي زيت الزيتون على الدهون الصحية والأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

أهم فوائد تناول زيت الزيتون على الريق:

1.تعزيز صحة القولون

الدهون الصحية والقيم الغذائية التي يحتوي عليها زيت الزيتون، تلعب دورًا بارزًا في الحفاظ على صحة القولون، حيث يساهم تناول زيت الزيتون على الريق في حماية خلايا القولون من التضرر، وبالتالي خفض خطر الإصابة بسرطان القولون.

وإلى جانب ذلك فإن زيت الزيتون يعمل على تحسين عمل القولون من خلال تعزيز عمل الأمعاء وحركتها والمساهمة في الحماية من الإصابة بالإمساك أو حتى علاجها.

2. تنظيف الكبد من السموم

للكبد وظائف أساسية ومهمة في الجسم، فهو يعمل على تنظيف الجسم من أجل توفير بيئة مناسبة لأعضاء الجسم المختلفة، هذا يعني أن الحفاظ على صحته وتنظيفه هو أيضًا من السموم له أثر إيجابي على صحة الكبد وعمله.

من الممكن الحصول على هذه الفائدة من خلال مزج ملعقتين من زيت الزيتون من عصير الليمون الطازج وشربه على الريق.

3.المساعدة في فقدان الوزن

يعمل زيت الزيتون على المساعدة في إنقاص الوزن، حيث يزيد من الشعور بالشبع لمدة أطول، بجانب مد الجسم بالفوائد الغذائية التي يحتوي عليها، فضلا عن عدم احتوائه على الكثير من السعرات الحرارية.

ودائما يوصى الأخصائيين والأطباء، بتناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق في الصباح، قبل البدء في النظام الغذائي اليومي، ولاحظ الفرق في الجسم بعد 7 أيام.

4.تقوية عمل الجهاز المناعي

الناس يتناولون زيت الزيتون على الريق من أجل تحسين عمل وكفاءة الجهاز المناعي في محاربة الأمراض المختلفة، الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي ودعمه في محاربة مسببات المرض التي تدخل الجسم.

كما يمنح تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة، الكثير من الفوائد الإضافية مثل الآتي:

· حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة

· خفض مستوى الكوليسترول المرتفع

· التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات

· ضبط مستويات السكر في الدم

· تعزيز صحة الدماغ.

المصدر: هيلث لاين