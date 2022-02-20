نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نقص فيتامين "د" يؤدي إلى الوفاة المبكرة لدى الرجال وسببًا في الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة.. اكتشفها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل -

يُعد انخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم، سببا في ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض الخطيرة بالإضافة إلى الوفاة المبكرة لدى الرجال.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

وفاة الفنان العربي الكبير صاحب أغنية شارة المسلسل الكرتوني الشهير "غرندايزر" (صورة)

4 عادات للأكل يجب اتباعها للتغلب على الكولسترول

نقص فيتامين "د" يؤدي إلى الوفاة المبكرة لدى الرجال وسببًا في الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة.. اكتشفها

هذا المشروب ‘‘القوي’’ يكافح الشيخوخة ويطيل العمر ويقوي الذاكرة ويعزز نمو الشعر.

تصريحات صادمة من ياسمين عز بشأن ضرب عريس لعروسه ليلة الزفاف أمام المعازيم .. فيديو

خبير نفسي يفجر مفاجأة مزلزلة عن ما يحدث بعد الإقلاع عن الألعاب الإلكترونية ؟

هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت ”الشاي الأخضر“ بعد الأكل!!

لإزالة القشرة من الشعر نهائيًا .. إليكم طرق بسيطة وفعّالة

شاهد الفيديو المحذوف لاعلان زين لليوم الوطني الذي أثار غضب واسع في البلاد

بين يديك..8 علاجات منزلية مذهلة لتهدئة السعال و التهاب الجيوب الأنفية بشكل طبيعي

آخر القرارات الجديدة المفروضة من قبل السلطات السعودية لعام 2022 على المواطنين والوافدين

معجزة ربانية يبحث عنها الرجال والنساء..أمزج هذا المكون السحري مع زيت الزيتون ثم ضع المزيج على هذه المنطقة من جسدك وشاهد بنفسك النتيجة المذهلة

أرقام فاقت التوقعات..لن تصدق كم حجم ثروة بيج رامي الخيالية

عصير خضار لذيذ ينظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم ويقوي النظر ويدعم المناعة ويساعد على الهضم ويحسن من نضارة البشرة

هذه السيدة وضعت كاميرات المراقبة في منزلها ثم هربت بعد أسبوعين.. شاهد مالذي ظهر في التسجيلات (الصور).

أنهى حياتها بعد سهرة حمراء .. اعترافات مزارع بقتل عشيقته لاسباب مروعة

6 وصفات طبيعية بسيطة للتخلص من غازات البطن في دقائق

عالم آثار مصري يفجر مفاجأة ويكشف سر ضحكات مبارك والقذافي أثناء زيارتهما للأهرامات

بدأت بمنع أطفاله من الاتصال بالإنترنت لمدة 3 ساعات فقط وانتهت بغرامة مالية وسجن لـ6 أشهر..تفاصيل مثيرة

مشروب طبيعي أحمر يعزز صحة الكبد ويحميه من السموم والتلف وفوائد أخرى لا تخطر على بال

الاستحمام بالماء الساخن.. 7 أسباب تمنعك من أخذه يومياً..رقم 5 سيصدمك

صدمة..طيار يتخلى عن الركاب في منتصف الرحلة ويغادر الطائرة معتذرًا: انتهى دوامي (فيديو)

فاكهة رخيصة الثمن تحارب السرطان وتحسن مستويات السكر في الدم وصحة القلب وتعزز المناعة

ليس الشاي الأخضر..مشروب ساخن يعتبر سلاح فتاك يمنع إلتهابات المفاصل ويقضي على الكرش نهائياً ويمنع تراكم الكولسترول الضار بشكل غير متوقع

أجرى علماء من جامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية دراسة على 1970 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 40-79، ثم قارنوا مستويات فيتامين (د) للمرضى مع درجاتهم الصحية الحالية بناءً على العمر ومؤشر كتلة الجسم والتدخين ودرجات الرفاهية.

واتضح أن المستوى المنخفض من فيتامين (د) مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وهشاشة العظام، فضلاً عن الوفاة المبكرة.

ومع ذلك، لم يتمكن العلماء، إلى الآن، من تحديد السبب الرئيسي وراء نقص هذا الفيتامين في الدم، حسب موقع "EurekAlert".

ويعتبر نقص فيتامين (د) شائعًا في أوروبا، وخاصة عند كبار السن. وقد تم ربط هذا بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، مثل أمراض القلب والسرطان.

المصدر: سبوتنيك