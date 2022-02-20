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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذفت شركة "زين" للاتصالات في دولة الكويت إعلانا ترويجيا لليوم الوطني الكويتي، أثار جدلا كبيرا وغضبا في البلاد.

واكتفت الشركة إزاء الحملة الشرسة التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحذف الإعلان، دون أن تصدر أي بيان توضيحي أو اعتذارا عنه عبر حساباتها الرسمية.

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مقطع للفنان راشد الماجد مع فتيات راقصات يثير الغضب في الكويت .. والشركة المنتجة تحذفه فورًا.. شاهد قبل الحذف

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شاهد الفيديو المحذوف لاعلان زين لليوم الوطني الذي أثار غضب واسع في البلاد

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وفي وقت سابق، نشرت "زين" الإعلان، الذي تجاوزت مدته 3 دقائق، وتغنى فيه المطرب راشد الماجد بالكويت، احتفاء باليوم الوطني، الذي يصادف 25 فبراير الجاري.

وأثار الإعلان انتقادات واتهامات بالإساءة للدين الإسلامي، حيث ظهرت خلاله مجموعة من الفتيات يرقصن، ومشهد لنساء في جلسة "يوغا"، التي اعتبروها رياضة دخيلة على العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي، وتروج لمعتقدات تخالف العقيدة الإسلامية.

وفي وقت سابق، منعت وزارة الداخلية الكويتية جلسة يوغا نسائية كان من المقرر تنظيمها في الصحراء، بعد مطالبة نائب محافظ في البرلمان الكويتي بإلغائها بحجة أنها أمر خطير ودخيل على المجتمع الكويتي المحافظ، وأثار ذلك جدلا وتباينا في الآراء في البلاد.

المصدر: RT