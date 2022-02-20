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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت تحريات الأجهزة الأمنية المصرية، أن شاب عمره 28 عاماً، ويعمل موظف، وجدت جثته في حالة تعفن، ويرتدي ملابسه كاملة.

وبينت التحريات، أن الشاب، وهو مقيم برفقة زوجته في منطقة الشروق، نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة قبل الحادث، بسبب إدمانه المواد المخدرة، وترك على إثرها المنزل.

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مشهد مرعب.. العثور على جثة موظف متحللة داخل سيارته بعد نومه بها

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ولفتت التحريات إلى أنه بعد ترك منزل الزوجية كان ينام يومياً داخل سيارته وانقطع الاتصال بأسرته، وأنه منذ أسبوع حررت زوجته في قسم المعادي محضراً بتغيبه.

وبالكشف الطبي على الجثة، تبين أن الوفاة طبيعية، بسبب هبوط في الدورة الدموية.

وكان رجال المباحث في مصر عثروا على جثة شاب متحللة داخل سيارة ملاكي بمنطقة المعادي في ظروف غامضة، في مشهد وصفته وسائل الإعلام بـ”المرعب”.