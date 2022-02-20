نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أفضل الطرق للتخلص من سواد مرفقيك وركبتيك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عندما يحدث تصبغ في مرفقيك وركبتيك باللون الأسود، فإن التنظيف بالصابون لا يساعد في الحصول على لون بشرة موحد، لذلك سنذكر فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد على تفتيح لون بشرة المرفقين والركبتين بشكل أفضل.

الليمون

يحتوي الليمون على خصائص تبييض طبيعية يمكن أن تساعد في توحيد لون البشرة. ضعي عصير الليمون على هذه المناطق، ودلكي بلطف، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ. كرر هذا لمدة أسبوعين ولاحظ الفرق.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

نوع من المكسرات مفيد للسكري "يزيد من افراز الانسولين" ويساعد في إنقاص الوزن ويتحكم في مستويات الكوليسترول ويقي من أمراض القلب

تعرف عليها لاول مرة..7 مزايا خفية في واتساب يجهلها الكثير

لحظات تخطف الانفاس..خاطر بحياته لإنقاذ طفلين من ألسنة النيران (فيديو)

رئيس أوكرانيا يقلب الطاولة على حلفائه الغربيين

أفضل الطرق للتخلص من سواد مرفقيك وركبتيك

الزنجبيل للسكري وضغط الدم والقلب وحصى الكلى وفوائد أخرى لا غنى لأحد عنها.. لا تتجاهلها

مشهد مرعب.. العثور على جثة موظف متحللة داخل سيارته بعد نومه بها

شاب يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم في 7 دقائق فقط

صدمة هزت الوسط الفني..وفاة فنان مصري شاب بشكل مفاجئ (صورة)

أعراض "خفية" لم تكن تعرفها تدل على الإصابة بالانزلاق الغضروفي

احذر هذه الاعراض تدل على الاصابة بالتهاب عضلة القلب

بدون ريجيم او جوع..اليك أحدث طريقة لفقدان الوزن (صيام الألوان)

حدث عالمي هام في السعودية برئاسة محمد بن سلمان (تفاصيل)

مع التعذيب النفسي والجسدي..مصري حبس زوجته في غرفة بالمنزل لمدة 4 سنوات وأخرج لها شهادة وفاة لهذا السبب.. وتفاصيل مؤلمة

تخلص من أكثر المشاكل إزعاجاً.. علاجات منزلية فعالة للتخلص من انتفاخ العينين والهالات السوداء تماماً

مقطع للفنان راشد الماجد مع فتيات راقصات يثير الغضب في الكويت .. والشركة المنتجة تحذفه فورًا.. شاهد قبل الحذف

خثارة اللبن

من المعروف أن اللبن الرائب مرطب جيد. لكن لا يعلم الكثير أن الخثارة الحامضة يمكن أن تساعد أيضاً في تفتيح لون البشرة. أضيفي ملعقة صغيرة من الخل ودقيق الحمص إلى الخثارة الحامضة، وضعي المزيج. اشطفه بعد 15 دقيقة بالماء الدافئ.

صودا الخبز

امزج صودا الخبز مع الحليب للحصول على عجينة سميكة. ضع العجينة على مرفقيك وركبتيك واشطفها بعد خمس دقائق. افعل ذلك مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين.

الصبار

يساعد الصبار على جعل البشرة نضرة. قم بفتح ورقة صبار سمين، ثم ضع اللب على الجلد الخشن. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد. أضف مرطب الصبار.

زيت زيتون

يؤدي خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والسكر إلى مقشر فعال جداً. السكر مقشر طبيعي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويفتح لون البشرة في نهاية المطاف. يساعد زيت الزيتون على ترطيب وتغذية البشرة.

زيت جوز الهند

لتنعيم الجلد الخشن، قم بتدليك المناطق المصابة بزيت جوز الهند، ثم اذهب للاستحمام الدافئ. لا تستخدم الصابون، فقط اتركه يجف. يمكنك عصر بضع قطرات من عصير الليمون أيضاً.