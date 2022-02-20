نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سعره 100 مليون دولار.. هدم قصر ملياردير عربي شهير في أمريكا (صور+ فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بدأت عمليات هدم قصر الملياردير الأمريكي من أصل فلسطيني محمد حديد الواقع في لوس أنجلوس بعد أكثر من عامين على صدور أمر بهدمه بسبب المخاطر التي أصبح يشكلها على المنازل المجاورة له.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور لحفارة ميكانيكية وهي تهدم جدارا من مبنى القصر، بينما اهتم 10 عمال آخرون بتهيئة السقف الخرساني المسطح لقصه إلى أجزاء وإزالته.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

قصة شاب سعودي يشيب لها الولدان.. أصيب بأندر مرض في العالم مراحله تنتهي بالموت وتفاصيل مؤلمة

إحساس في معدتك يشير إلى ارتفاع خطير في نسبة الكوليسترول في الدم .. تعرف عليه الآن ولا تتردد

لمرضى الحساسية ..فوائد مبهرة لا تخطر على البال لهذا النوع من المكسرات

بسيطة جداً..أفضل الطرق للدخول بالنوم والتخلص من الأرق فوراً

سعره 100 مليون دولار.. هدم قصر ملياردير عربي شهير في أمريكا (صور+ فيديو)

محاولة خداع فاشلة.. 3 رجال يدخلون دبي في ملابس نساء عربيات وهكذا كانت نهايتهم (صورة)

نوع من المكسرات مفيد للسكري "يزيد من افراز الانسولين" ويساعد في إنقاص الوزن ويتحكم في مستويات الكوليسترول ويقي من أمراض القلب

تعرف عليها لاول مرة..7 مزايا خفية في واتساب يجهلها الكثير

لحظات تخطف الانفاس..خاطر بحياته لإنقاذ طفلين من ألسنة النيران (فيديو)

رئيس أوكرانيا يقلب الطاولة على حلفائه الغربيين

أفضل الطرق للتخلص من سواد مرفقيك وركبتيك

الزنجبيل للسكري وضغط الدم والقلب وحصى الكلى وفوائد أخرى لا غنى لأحد عنها.. لا تتجاهلها

مشهد مرعب.. العثور على جثة موظف متحللة داخل سيارته بعد نومه بها

شاب يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم في 7 دقائق فقط

صدمة هزت الوسط الفني..وفاة فنان مصري شاب بشكل مفاجئ (صورة)

أعراض "خفية" لم تكن تعرفها تدل على الإصابة بالانزلاق الغضروفي

احذر هذه الاعراض تدل على الاصابة بالتهاب عضلة القلب

بدون ريجيم او جوع..اليك أحدث طريقة لفقدان الوزن (صيام الألوان)

حدث عالمي هام في السعودية برئاسة محمد بن سلمان (تفاصيل)

مع التعذيب النفسي والجسدي..مصري حبس زوجته في غرفة بالمنزل لمدة 4 سنوات وأخرج لها شهادة وفاة لهذا السبب.. وتفاصيل مؤلمة

تخلص من أكثر المشاكل إزعاجاً.. علاجات منزلية فعالة للتخلص من انتفاخ العينين والهالات السوداء تماماً

مقطع للفنان راشد الماجد مع فتيات راقصات يثير الغضب في الكويت .. والشركة المنتجة تحذفه فورًا.. شاهد قبل الحذف

وتولت شركة "Sahara Construction" عمليات هدم هذا القصر المثير للجدل والبالغ سعره 100 مليون دولار. وأمهل القاضي الذي أمر بالهدم الشركة 60 يوما لإكمال عملية الهدم.

.

وقال نسيم كراوية، مساعد مدير مشروع "Sahara": "أعتقد أننا سنكون قادرين على الانتهاء في ذلك الوقت.. نأمل أنه بحلول نهاية هذا الأسبوع، سننتهي من إزالة الطابق العلوي، بصرف النظر عن العوارض الفولاذية الرئيسية التي تدعم الهيكل بأكمله".

وأضاف: "لكن الطابق العلوي هو الجزء السهل. ومع ذلك، فإن باقي المنزل، الخرسانة، وقيسونات الدعم (الأكوام)، والعوارض الهيكلية الفولاذية، ستستغرق وقتا أطول بكثير لإسقاطها".

ويقوم طاقم الشركة بتركيب شباك ثقيلة حول منحدر التل شديد الانحدار، لمنع الركام أو البناء من الانزلاق نحو منازل الجيران الذين رفعوا دعوى قضائية على حديد والد عارضتي الأزياء المشهورتين بيلا وجيجي حديد.

وقال المقاول بول فينتورا، الذي يشرف على المشروع، إنه يفضل تسمية العملية "بالتفكيك بدلا من الهدم".