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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من المعروف أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يسبب عددًا من الآثار الضارة للجسم. قد يتضمن أحد أجزاء الجسم المعدة مع علامة تحذير يجب أن تكون على دراية بها.

الكوليسترول نفسه ليس سيئًا. يحتاج جسمك إلى بعض الكوليسترول لإنتاج الهرمونات وفيتامين د والسوائل الهضمية. يساعد الكوليسترول أيضًا على عمل أعضائك بشكل صحيح. ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من الكوليسترول الضار يمكن أن يكون مشكلة. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار مع مرور الوقت إلى تلف الشرايين والإصابة بأمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية. قد تشير الأحاسيس التي تشعر بها في معدتك إلى مستويات عالية خطيرة.

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إحساس في معدتك يشير إلى ارتفاع خطير في نسبة الكوليسترول في الدم .. تعرف عليه الآن ولا تتردد

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يفرز الكبد الكوليسترول ، الذي تذوبه العصارة الصفراوية بشكل طبيعي ، ولكن إذا كنت تفرز كميات زائدة من الكوليسترول ، فقد لا تتمكن العصارة الصفراوية من تفتيتها بالكامل ، وفي النهاية قد تتكون حصوات.

قد يؤدي تناول الكثير من مادة البيليروبين التي ينتجها الكبد أثناء عملية الهضم إلى الإصابة بحصوات المرارة.

وفقًا لـ Healthline ، فإن آلام البطن المفاجئة هي أحد أعراض حصوات المرارة.

في دراسة أجريت على حصوات المرارة من الكوليسترول BMJ ، تم تحليل حصوات المرارة بشكل أكبر.

وأشارت الدراسة إلى أن "حصوات المرارة هي مشكلة صحية عامة رئيسية في جميع البلدان المتقدمة.

"تم إجراء العديد من الدراسات الوبائية بهدف تحديد انتشار حصوات المرارة ومعدلات الإصابة بها ، وتحديد عوامل الخطر القابلة للوقاية.

"تشكل حصوات المرارة الكوليسترول أكثر من 80 في المائة من حصوات العالم الغربي."

وجدت الدراسة ثلاثة أنواع من التشوهات مسؤولة عن تكوين حصوات المرارة في الكوليسترول.

الأول هو فرط تشبع الصفراء في الكوليسترول.

الشذوذ الثاني هو تحسين نواة بلورات الكوليسترول.

تعمل Mucin ومشتقاتها ، البروتينات الرئيسية ، كجزيئات مصفوفة لتثبيت تكتلات بلورات الكوليسترول معًا لتكوين الحجر.

"يجب أيضًا أن يكون هناك وقت كافٍ لحدوث التنوي ، حتى تتشكل البلورات وتنمو إلى حصوات مكروية ، وتتجمع الميكروليتات لتكوين حصوات في المرارة ، وبالتالي فإن ركود المرارة هو عامل مساهم في تكوين حصوات المرارة.

"أثناء الصيام بين عشية وضحاها ، لا تفرغ المرارة لذلك تحدث ساعات من التخزين في جميع الأفراد.

"يجب أن يكون مجموع هذه العوامل الثلاثة هو الذي يحدد متى تتكون حصوات المرارة.".

لحسن الحظ ، فإن تغيير ما تأكله ، وزيادة نشاطك ، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان في إعادة الكوليسترول إلى المستوى الصحي.

تلاحظ NHS أن هناك نوعين رئيسيين من الدهون ، المشبعة وغير المشبعة. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة إلى رفع مستوى الكوليسترول في الدم.

يقول الجسم الصحي إن معظم الناس في المملكة المتحدة يأكلون الكثير من الدهون المشبعة. إذا كان عمرك يتراوح بين 40 و 74 عامًا ، فيمكنك فحص مستوى الكوليسترول لديك كجزء من فحص NHS Health Check.

يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم.

"قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا ،" توضح NHS.

"قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك."

المصدر: اكسبريس