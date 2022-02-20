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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كان أندرو فاولز، البالغ من العمر 35 عامًا، منتشيًا تحت تأثير الكوكايين عندما ارتطم بسيارته بقوة بجسر. وهذا الحادث ترك دانييل أندروز وهي أم لأربعة أطفال، ميتة في سيارته المحطة في تقاطع كوريتون بكارديف. وذلك حسب تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

علمت المحكمة أن الزوجين قد أقاما في فندق “بارك”. عندما اشتكى نزلاء آخرون من الضجيج القادم من غرفتهما وذلك في نوفمبر 2020..

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لحظة مروعة.. رجل مخمور يقتل صديقته بطريقة قاسية دون قصد (فيديو)

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لحظة وقوع الحادث

تم التقاط فاولز على كاميرات CCTV عندما عجز عن إيقاف سيارته التي من طراز VW Golf عند الإشارة الحمراء.

وقد كان يقودها بسرعة تصل إلى 64 ميلاً في الساعة. قبل أن يجتاز حاجزًا مروريا علويًا. مما تسبب في اندفاع السيارة في الهواء وارتطامها بالأرض.

من جهتها، قالت المدعية راشيل نايت لمحكمة كارديف كراون: “كانت الأضواء حمراء لمدة 14 ثانية. والمتهم كان متجها نحوها بسرعة تتراوح بين 62 و 64 ميلا في الساعة.”

لم يخفض السرعة

فحصت المحكمة لقطات من الكاميرات المثبتة على جانب الطريق. والتي أظهرت أن فاولز لم يقم بتخفيض السرعة عند اقترابه من الأضواء. فاصطدمت سيارته بالرصيف قبل أن تجتاز ممرين وتهوي بسرعة.

من جهتها، قالت المدعية نايت: “واصل فاولز قيادة سيارته في خط مستقيم دون أي محاولة للضغط على الفرامل.”

وأضافت: “لقد اصطدم بحواجز الأمان بسرعة وبقوة. الأمر الذي تسبب في تحطيمها هذه الحواجز بالكامل.”

علمت المحكمة أن السيارة كانت تسير بسرعة تقارب 43 ميلاً في الساعة في الهواء قبل أن ترتطم بأشجار كبيرة. وتنحط على سقفها إلى الأمام على مسافة تبلغ قرابة 75 قدمًا.

الضحية تُركت على حالها

دانييل اندروز، البالغة من العمر 28 عاما، تُركت على حالها في السيارة. وهي ترتدي حزام الأمان بينما اتجه فاولز نحو طريق A470.

علمت المحكمة أن فاولز كان لديه تسع نقاط على رخصة سياقته وقت وقوع الحادث – ولم يكن يرتدي حزام الأمان.

الكوكايين

كما كشفت اختبارات الدم أن فاولز تجاوز الحد القانوني في تناول المخدرات بخمس مرات بعد أن ثبت تعاطيه للكوكايين.

كان الزوجان قد غادرا الفندق الذي كانا يقيمان فيه في الساعة 3.43 صباحًا. قبل ينطلقا بالسيارة على الطريق “بسرعة مفرطة للغاية”. وسط هطول أمطار غزيرة.

كما استمعت المحكمة إلى رسائل نصية كشفت أن فاولز طلب الحصول على الكوكايين من تاجر. وذلك في الساعة 4.01 صباحًا.

ولكن بعد خمس دقائق، تم التقاط فيديو للسيارة بالكاميرا عند مدخل الطريق قبل تشغيل الضوء الأحمر.

كذب فاولز على الشرطة بعد الحادث. مدعيا أنه كان هناك حوالي أربعة أشخاص داخل السيارة وقت وقوع الحادث.

عائلة الضحية

في بيان، قالت عائلة الضحية: “كانت دانييل شابة ذكية ومفعمة بالحيوية.”

وأضاف البيان” وضعت دانييل ثقتها في أندرو فاولز عندما ركبت السيارة معه في تلك الليلة. إلا أنه خان ثقتها.”

وقال محامي فاولز، أوين ويليامز، إن هذا الأخير “نادم حقًا” عن أفعاله.

سبع سنوات سجنا

لقد تم سجن فاولز الآن لمدة سبع سنوات وستة أشهر. بعد أن أقر بأنه مذنب في وتسبب في وفاة دانيال نتيجة السياقة الخطرة.

كما مُنع فاولز، وهو من Caerphilly، بجنوب ويلز، من قيادة السيارة لمدة ثماني سنوات وتسعة أشهر. وسيتعين عليه إجراء اختبار سياقة طويل الأمد.

من جهته، قال كبير المدعين في ويلز، لايتون ماور: “اتخذ فاولز قرارًا بالقيادة بالطريقة التي فعلها ويتحمل مسؤولية ما حدث.”

وأضاف “لقد كانت أفعاله هي التي أدت إلى مقتل امرأة شابة بشكل مأساوي. كما تظل أفكارنا مع عائلة دانييل وأصدقائها الذين عانوا من خسارة فادحة.”