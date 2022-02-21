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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الدهون الحشوية ، والمعروفة أيضًا باسم دهون البطن ، هي مقدمة لمشاكل صحية خطيرة. لحسن الحظ ، يمكن أن يساعد تعديل النظام الغذائي المقترن بالتمارين في القضاء على الدهون الخطيرة. وفقًا للبحث ، هناك مشروب واحد يمكن أن يساعد "بشكل كبير" في حرق الدهون في غضون أسابيع فقط.

على عكس الدهون تحت الجلد ، لا تقع الدهون الحشوية تحت الجلد مباشرة. بدلا من ذلك ، يتم تخزينه في أعماق بطنك. كامنة في تجويف البطن ، تلتف دهون البطن الضارة حول أعضائك الحيوية. الخبر السار هو أن تغييرات نمط الحياة الصحية يمكن أن تساعد في إذابة الدهون العنيدة.

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وداعًا للدهون الحشوية .. مشروب حلو يقلل دهون البطن بشكل كبير وبسرعة مذهلة

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تعتبر الدهون الحشوية خطرة لأنها يمكن أن تفرز مواد كيميائية سامة تؤدي إلى التهاب أنسجة الجسم.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تزيد دهون البطن من خطر الإصابة بأمراض تتراوح من مرض السكري إلى الخرف.

على عكس دهون الجيجلي التي يمكنك رؤيتها تحت جلدك ، لا يمكن تحفيز الدهون الحشوية.



ولكن يمكن القضاء عليها. وفقًا لبحث نُشر في مجلة Oleo Science ، فإن أحد الأشياء التي قد تساعد في تقليل دهون البطن هو تناول مشروب التفاح.

درس الباحثون آثار مادة البوليفينول الموجودة في التفاح على موضوعات بأوزان مختلفة.

تم تصنيفها من "نقص الوزن إلى حد ما" إلى "السمنة المعتدلة" ، وكان هناك 124 مشاركًا في المجموع.

في حالة عدم معرفتك ، فإن البوليفينول عبارة عن مركبات نباتية طبيعية يمكن العثور عليها في الفواكه والخضروات والحبوب.

تُعرف هذه الأشياء الجيدة من النباتات بآلياتها في مكافحة الأمراض ، فضلاً عن قدرتها على الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب.

تم تقسيم الأشخاص في الدراسة إلى مجموعتين لكل تجربة - مجموعة مشروب التفاح ومجموعة الدواء الوهمي.

استهلكت مجموعة شراب التفاح مشروبات تحتوي على 600 ملليغرام من بوليفينول التفاح.

عندما يتعلق الأمر بكمية المشروب الفعلية ، فقد تم إعطاؤهم 340 جرامًا من المشروب يوميًا لمدة 12 أسبوعًا.

ومع ذلك ، تم إعطاء مجموعة الدواء الوهمي ثلاثة أضعاف هذا المبلغ لمدة أربعة أسابيع بدلاً من ذلك.

بعد ثمانية أسابيع من بروتوكول مشروب التفاح ، بدأ الباحثون في ملاحظة اختلاف في منطقة الدهون الحشوية.

ووجدوا أن مجموعة التفاح شهدت انخفاضًا "ملحوظًا" في هذا المجال.

ومع ذلك ، تشير الدراسة إلى أن هذه التأثيرات لوحظت فقط في أولئك الذين بدأوا الدراسة بمزيد من الدهون الحشوية.

وأضافوا أنه "لم يكن هناك تغيير كبير في منطقة الدهون الحشوية في مجموعة التفاح التي بدأت بمنطقة الدهون الحشوية الطبيعية".

سبب آخر يمكن أن يساعد التفاح في إنقاص الوزن هو محتواه من البكتين.

البكتين هو نوع من الألياف يتم تكسيره ببطء ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

يرتبط هذا النوع من الألياف أيضًا بالماء ويحد من كمية الدهون التي يمكن لخلاياك امتصاصها.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد أن استهلاك قشور التفاح يقطع العديد من عوامل متلازمة التمثيل الغذائي ، كما ورد في مجلة Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

تصف متلازمة التمثيل الغذائي مجموعة من الحالات التي تشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.