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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تُرى، ما الفائدة التي يُمكن تحصيلها من خلاصة مغلي القرنفل؟

يمكن استخدام نبات القرنفل بعدة طرق، حيث يمكن الاستفادة من البراعم المجففة أو استخدام زيت القرنفل بالإضافة إلى غليه بالماء أو إعداد شاي القرنفل، إذ يمتلك القرنفل العديد من الفوائد الصحية، ولكن لا بد من التأكيد على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام مغلي القرنفل في بعض الحالات الطبية.

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- مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

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كما أن استخدام مغلي القرنفل قد يُسهم في تخفيف بعض الأعراض ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في علاج أمراض مثل السكري أو قرحة المعدة وغيرها.

ومن فوائد مغلي القرنفل ما سيأتي ذكره.

مفيد لصحة الفم ما تأثير القرنفل على صحة الفم؟ وما دوره في التقليل من التسوس؟ استخدم الناس براعم زهور القرنفل المجففة منذ زمنٍ طويل في الطب التقليدي، ولكن العلماء بدأوا بدراسة فوائده الصحية للفم والأسنان مؤخرًا.

وقد قام الباحث راجيني كانث وزملائه من الهند عام 2016 برصد تأثير القرنفل على صحة الفم حيث قام بالدراسة الآتية:

تم نقل عينة تسوس من أسنان متسوسة وزراعتها في وسط رطب من مادة الآغار لتحفيز نمو الكائنات الحية الدقيقة. تم تطبيق خليط من الأعشاب ومن ضمنها مادة القرنفل لبحث تأثيرها في تثبيط الميكروبات. وُجد إن القرنفل هو الأكثر فعالية من الأعشاب الأخرى في محاربة الميكروبات التي تتسبّب بالتسوس ورائحة الفم الكريهة. وجد الباحثون أن غسول الفم الذي يحتوي على القرنفل يقوم على تقليل البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان.

تناولت دراسة أجريت بواسطة الباحث محمد ياسين عام 2020 في جامعة الملك سعود هدفها قياس كفاءة مستخلصات القرنفل -وشملت الأسيتون، ثنائي كلورو ميثان، الإيثانول، والإيثر البترولي- ضد أربع سلالات بكتيرية ممرضة هي:

الإشريكية القولونية. السالمونيلا التيفية. المكورات العنقودية الذهبية. المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين. وكان مستخلص ثنائي كلوروميثان هو الأعلى فعالية ضد الجراثيم البكتيريّة والذي يتكون من 50.65٪ الأوجينول و12.54٪ خلات الأوجينيل كمواد فعّالة،مما يثبت أن للقرنفل خصائص مضادة للميكروبات تعمل بدورها على وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا، مما يثبت صحة الكلام المذكور أعلاه عن دور القرنفل في تعزيز صحة الفم.

نتائج بعض الدراسات تدعم الطب التقليدي في استخدام القرنفل لأغراضٍ علاجية ومع ذلك فإن الدراسات العلمية لا تزال قائمة ونحتاج إلى البحث أكثر. التقليل من الالتهابات ماذا عن الالتهابات؟ ما الجرعة التي يمكن للقرنفل أن يحد من خلالها مضاعفات الالتهاب؟ أُجريت دراسة عام 2017 بوسطة الباحث يوشينغ هانغ وزملائه تم نشرها في مجلة علم الأحياء الصيدلانيّة، وكان الهدف منها هو دراسة تأثير القرنفل في محاربة الالتهابات وتقليلها، وكانت الدراسة كما يأتي:

أُجريت الدراسة على 17 مؤشرًا حيويًا للبروتينات التي تعمل على إعادة تشكيل الأنسجة والالتهابات. تم تطبيق التجربة على هذه المؤشرات بتراكيز مختلفة من القرنفل بحجم 0.011، 0.0037، 0.0012، 0.00041. وجدت الدراسة إن خلاصة القرنفل بتركيز 0.011 كانت بفاعليّة أقوى وقامت بتثبيط إنتاج عدّة مؤشرات حيوية مسببة للالتهاب.

إنّ للأوجينول الذي يُعد مكونًا رئيسًا في القرنفل دور مهم في تثبيط الالتهابات كما أثبتت الدراسات. التخفيف من قرحة المعدة ما هي قرحة المعدة وهل يسهم القرنفل في علاجها؟ تُعرف أيضًا بالقرحة الهضمية وهي تقرحات مؤلمة تتكون في الجدار الداخلي للمعدة وقد تمتد إلى الاثني عشر أو المريء، وتحدث عادةً بسبب ترقق البطانة الواقية للمعدة وينتج ذلك عن الإجهاد أو العدوى أو عوامل وراثية، تم إجراء دراسة عام 2014 ونشرت بواسطة مجلة العلوم التطبيقيّة على يد الباحث إي متولي، وكان الهدف منها بحث تأثير القرنفل على المعدة، وتمت التجربة بالخطوات الآتية:

تم أخذ عدد من الفئران وتقسيمهم إلى مجموعتين، حيث وضعت إحدى المجموعات كمجموعة مرجعيّة ضابطة، والمجموعة الأخرى هي فئران مصابة بقرحة المعدة بسبب تناول الأسبرين. تم إعطاء المجموعة المصابة بالقرحة خلاصة القرنفل. لوحظ بعد مرور الفترة التجريبيّة إن القرنفل يقلل من تقرحات المعدة، ويعزى السبب إلى انخفاض مستوى العصارة المعديّة إضافةً إلى تأثيرها المضاد للأكسدة والالتهابات.

بعد إجراء الدراسة التجريبيّة على الفئران وُجد أنّ هناك تأثيرًا ملحوظًا في للقرنفل في التقليل من قرحة المعدة.

تعزيز وظيفة الكبد

كيف يمكن للقرنفل أن يسهم في تعزيز وظيفة الكبد؟ في دراسة أجريت عام 2018 بواسطة الباحث محمد عبد الرحمن تم نشرها بمجلة بحوث الإشعاع والعلوم التطبيقيّة، هدفها بحث تأثير القرنفل على وظائف الكبد، وكانت الدراسة كالآتي:

تم إجراء الدراسة على مجموعة من الفئران تم تغذيتها بشكل جيد. تم تقسيمها على 4 مجموعات، حيث أطعمت إحدى المجموعات زيت الزيتون، الثانية أطعمت العسل، الثالثة أطعمت خلاصة القرنفل والرابعة جُعلت كمجموعة معياريّة تم إطعامها غذاءً طبيعيًّا. استمرت التجربة لمدة 10 أسابيع. وٌجد إن المجموعات التي تناولت القرنفل قد قل لديها نشاط السيتوكينات بشكلٍ واضح، كما قل لديها نشاط إنزيمات الكبد، كما قلل من تأثر الكبد حين تعرضه للمواد التي تؤدي به إلى التلف مثل رباعي كلوريد الكربون، الأمر الذي يسهم في الحافظ على وظائف الكبد.

إن للقرنفل تأثير مضاد للأكسدة، الأمر الذي يسهم في منع تليف وتلفه الكبد، ويقلل من حدة الأمراض التي يتعرض لها. ما تزال الدراسات على البشر محدودة مما يستدعي الحرص وعدم الاعتماد على القرنفل في الأغراض العلاجية بدون استشارة الطبيب، ولكن حسب ما ظهر في الدراسات الحيوانيّة فإنّ للقرنفل تأثير كبير في منع مضاعفات الكبد.

التحسين من مرض السكري

كيف يعمل القرنفل على مساعدة مرضى السكري؟ تناولت أحد الدراسات عام 2017 والتي أجرتها الباحثة صافينا غفار وزملائها أن مستخلص القرنفل ومركب النيجيريسين -أحد المكونات النشطة في مستخلص القرنفل للتأكد من تأثيراتها المضادة لفرط السكر وكانت الدراسة كالآتي:

تم إجراء الدراسة على مجموعة من الفئران، وأحدها كان مصاب بمرض السكريّ. وُجد إنّ مستخلص القرنفل قد أسهم بتقليل مقاومة الإنسولين عن طريق الأحماض الدهنية الحرة في خلايا العضلات للفئران. وقام بتحسين امتصاص الجلوكوز في الخلايا العضلية. كما عمل على زيادة تحمّل الجلوكوز، إفراز الإنسولين المحفز بالجلوكوز. رفع وظيفة خلايا بيتا في الفئران المصابة بداء السكري.

لا تزال الحاجة قائمة لإجراء دراسات على البشر للتأكد من صحة فائدة القرنفل على مرض السكريّ، ولكن النتائج على الحيوانات أظهرت فائدة عظيمة.

أسئلة شائعة ما هي درجة أمان مغلي القرنفل؟

يعدّ القرنفل آمنٌ عند استخدامه موضعيًا، لكن وجد أن زيت القرنفل قويًا، حيث يؤثر على البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، لذا ينصح بالآتي قبل أخذ جرعة من مغلي القرنفل: عدم ابتلاعه بكميات كبيرة، حيث إنه يسبب الحرقان.

يمكن استخدامه في توابل الأطعمة ومعاجين الأسنان، شرط ألا يتجاوز مستوى القرنفل المستخدم في الأطعمة 0.24٪.

لا يستخدم زيت القرنفل بكميات تزيد عن 0.06٪، حيث لوحظت السمية بعد تناول الزيت ولكنها لم توثّق لسوء الحظ، كما لم توثّق أي حالة سميّة من البراعم أو الأوراق أو ساق النبات.

ونشير إلى أن الجرعة المناسبة للقرنفل تعتمد على عدة عوامل تشمل العمر والحالة الصحية للشخص، ولكن المعلومات الموجودة لا تعدّ كافية، إذ نشير إلى أن المنتجات الطبيعية ليست آمنة بالضرورة،ويجب استشارة الطبيب أو الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام زيت أو مغلي القرنفل لأغراضٍ علاجية.

هل من محاذير تتعلق بمغلي القرنفل؟

نعم، على الرغم من أن القرنفل يعدّ آمنًا عند استخدامه في مختلف الحالات بالإضافة إلى استخدامه في التخفيف من الكثير من الأعراض إلا أن الحيطة والحذر قد تكون واجبة في بعض الحالات، منها ما يأتي:

الأطفال: يُحتمل ألا يكون زيت القرنفل آمنٌ عند تناوله عن طريق الفم من قبل الأطفال، فقد يسبب آثارًا جانبية شديدة منها النوبات وتلف الكبد واختلال توازن سوائل الجسم.

الحمل والرضاعة: قد يكون القرنفل آمنًا عندما تتناوله الحامل أو المرضع بكميات بسيطة في الطعام، ولكن لا توجد معلومات كافية حول سلامة تناوله بجرعاتٍ طبية.

اضطرابات النزيف: يبدو أن مادة الأوجينول في القرنفل متورطة في إبطاء عملية تخثر الدم، مما قد يسبب القلب عندما يتناوله الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النزيف.

الجراحة: مادة الأوجينول ذاتها تضعنا في خطر النزيف أثناء العملية الجراحية أو بعدها، لذا يجب التوقف عن تناول القرنفل لمدة أسبوعين على الأقل قبل موعد الجراحة. هناك اعتقاد شائع أن المواد الطبيعية والطب التقليدي آمنٌ بالضرورة، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحًا تمامًا ويجب الحرص دائمًا ومعرفة المحاذير الخاصة بأي إجراء نريد اتخاذه.

هل يتفاعل مغلي القرنفل مع الأدوية؟

يتداخل القرنفل مع الأدوية المضادة لتخثر الدم والأدوية المضادة للصفيحات إذ يبطئ القرنفل من عملية تخثر الدم في الجسم، وإن تناوله بالتزامن مع الأدوية المضادة للتخثر يزيد من فرصة حدوث الكدمات والنزيف، ويعود ذلك إلى مركب الأوجينول الموجود في القرنفل، ومن هذه الأدوية ما يأتي:

الأسبرين. الكلوبيدوجريل. الديكلوفيناك. الإيبوبروفين. النابروكسين. الدالتيبارين. إينوكسابارين. الهيبارين. الوارفارين. يجب مراجعة الطبيب وطلب الاستشارة في الحالات المرضية الخاصة قبل تناول القرنفل أو أي نبتة أخرى. ما فوائد مغلي القرنفل للتخسيس؟ في دراسة أجريت على الفئران عام 2017 بواسطة الباحثة يران يانغ وزملائها لمعرفة تأثير القرنفل على إنتاج وتوليف الخلايا الدهنية المسبّبة للسمنة في أنسجة الثديات، "وجد الباحثون أن مستخلص القرنفل يقلل من الإصابة بالسمنة الناتجة عن النظام الغذائي الغني بالدهون، كما أن الفئران التي تناولت مستخلص القرنفل تمتعت بوزن أقل ودهون أقل في البطن والكبد عن المجموعة الأخرى".

نحتاج إلى المزيد من الدراسات لبحث فوائد مغلي القرنفل لجسم الإنسان فيما يتعلق بالسمنة.

هل يساعد مغلي القرنفل مرضى الربو؟ ينتج عن تبخير النباتات أو عصرها زيوتًا غنية بالروائح، إذ يمكن استخدامها في صناعة العطور والشموع والعلاجات العطرية، حيث استخدامت الزيوت الأساسية المستخرجة من النباتات كعلاجات بديلة لقرونٍ مضت، وفي دراسة أجرتها الباحثة كينا دورادو عام 2014 للتأكد من تأثير القرنفل على الربو، كانت الدراسة كما يأتي:

تم إجراء الدراسة على موجموعة من الفئران لديها حساسيّة في الجهاز التنفسي. تم تقسيم مجموعات الفئران بناءً على الجرعة المستخدمة من القرنفل، حيث تم استخدام جرع 20، 40، 80 ملغم/كغ بناءً على المجموعة. وُجد إنّ تأثير الأوجينول الموجود في القرنفل قلل بصورة ملحوظة من التهاب المجاري التنفسيّة والمخاط الرئوي. ووجد أيضًا تأثيرًا موسعًا للقصبات مما يخفف من تأثير مرض الربو بشكل كبير. يمنح استنشاق الروائح المستخلصة من النباتات مثل القرنفل الكثير من الفوائد مثل الاسترخاء وتخفيف الصداع.

هل من فوائد لمغلي القرنفل للرجال؟

أجريت دراسة عام 2016 بواسطة الباحثة ميشرا لمعرفة أثر مغلي القرنفل في علاج الاضطرابات الجنسية وفعاليته على الصحة الإنجابية لذكور الفئران، إذ تناول الفئران 3 جرعات من المستخلص المائي لبراعم زهور القرنفل وهي 15 مجم، 30 مجم، 60 مجم، لكل كيلو من وزن الجسم، خلال دورة واحدة للحيوانات المنوية -35 يومًا- وكانت النتائج على النحو الآتي:

الجرعة المنخفضة: 15 مجم، زادت من مستوى هرمون التستوستيرون في الدم وأنشطة نازعة هيدروكسيستيرويد الخصية وحسّنت من حركة وشكل الحيوانات المنوية والنشاط الإفرازي للحويصلة المنوية. الجرعات العالية: 30 مجم، 60 مجم، كان لها تأثيرًا معاكسًا على الأمور المذكورة أعلاه كما أنها أثرت سلبًا على الإنتاج اليومي للحيوانات المنوية وعلى أنسجة الخصية. أثرت الجرعات العالية من مغلي القرنفل بشكلٍ سلبي على وظائف الأعضاء التناسلية في الدراسة المجرية على الفئران، ولا توجد دراسات فيما يخص الإنسان.

هل يمتلك مغلي القرنفل فوائد خاصة للنساء؟

إلى جانب العديد من الفوائد التي يمنحها القرنفل للصحة كاستخدامه في الصين ودول العالم العربي ضد أمراض الأسنان والسيطرة على الغثيان والقيء والإسهال وانتفاخ البطن وتشنج الجهاز الهضمي، فإنّه يمتلك أيضًا عدة فوائد خاصة بصحة النساء،ويمكن تبيانها كالآتي:

تخفيف الألم الناتج عن تقلصات الرحم. تخفيف آلام الدورة الشهرية. يمتلك القرنفل مفعولًا مضادًا للفطريات إذ يثبط نمو البنسيليوم وفطر الرشاشيات الصفراء. يمكن استخدام زيت القرنفل موضعيًا بحيث يتم تدليك البطن للتخفيف من تقلصات الرحم وآلام الدورة الشهرية.

ما هي أنسب طريقة لتحضير مغلي القرنفل؟

يتواجد القرنفل بشكلٍ كامل أو مطحون، ونشير هنا إلى أن قوته تتلاشى بسرعة عندما يُطحن، ومن أجل الحفاظ على قوة المذاق ننصحك بشراء الفصوص الكاملة من القرنفل والاحتفاظ بها في أوعية محكمة الإغلاق، ويمكن تحضير شاي القرنفل للحصول على جرعة قوية، وأنسب طريقة لتحضير مغلي القرنفل هي كالآتي:

خذ مقدار ملعقة كبيرة من القرنفل وقم بطحنها لتكون طازجة قدر الإمكان. انقع المسحوق في ماءٍ مغلي لمدة 3-4 دقائق. قم بتصفية المنقوع، وستحصل على شاي حار ومثالي لأشهر الشتاء. عند اتّباع الخطوات السابق ذكرها ستحصل على شاي القرنفل ذا النكهة القوية والنفاذة، ومنه يمكن الحصول على فوائد مغلي القرنفل المذكورة أعلاه.