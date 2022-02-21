نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هذا ما يحدث لجسمك عند احتباس البول .. احذر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - احتباس البول مشكله شائعة يواجهها الرجال والنساء على حد سواء، ولكنها تكون أكثر شيوعًا في الرجال، وتختلف أسباب حدوث احتباس البول بين الجنسين نظرًا للاختلافات التشريحية للجهاز التناسلي والبولي، وفي هذه المقالة سنستعرض لك كل ما ترغبين بمعرفته عن احتباس البول عند النساء .

احتباس البول عند النساء

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

4 فوائد مذهلة غير متوقعة عند تناول الهيل..والمفاجأة في رقم 1

أحذر مخاطر هذا المشروب الشائع..يسبب الزهايمر والسكتات الدماغية والسكري والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة

هذا ما يحدث لجسمك عند احتباس البول .. احذر

السعودية.. مصرف الراجحي يحذر عملاءه من طريقة احتيال “خطيرة” (فيديو)

احتباس الماء بالجسم يتسبب تورم في اليدين والقدمين والكاحلين والساقين وقد يكون علامة على مرض خطير..اليك طرق التخلص منه

هذا ما سيحدث إذا أضفت ”ملعقة كبيرة من الملح“ على الفازلين..! (شاهد النتائج بنفسك)

قضى 18 عاما يكافح كابوس المشنقة..وعندما ألغوا حكم الإعدام توفي بأغرب طريقة ممكنة

وداعاً للشعر الابيض..وصفة طبيعية سهلة وسريعة تخلصك من الشيب نهائياً (طريقة التحضير والاستخدام)

أفضل 6 مشروبات عشبية تقضي على السعال الشديد مع البلغم بسرعة فائقة

حادثة مروعة.. شاب يفقد ساقيه بسبب وجبة في الثلاجة..لن تصدق ماذا حدث

نقص فيتامين B12 يتسبب في العديد من المخاطر الصحية الكارثية..7 أغراض واضحة تثبت وجود هذا النقص الخطير

للذين يبحثون عن نتائج سريعة في إنقاص الوزن والتخلّص من الدهون والسموم المتراكمة في الجسم..مشروب طبيعي قبل النوم لتفتيت دهون البطن

"لحظات من الذعر".. سباح كاد يفقد حياته تحت بحيرة متجمدة بعد فقده اتجاه الخروج ومحاولات يائسة لزملائه (فيديو)

احرص على تناولها.. 5 أطعمة تحميك من انسداد الشرايين وتخفض نسبة السكر والكوليسترول في الدم فوراً

يصنع المعجزات.. تناول 3 أكواب يومياً من هذا المشروب وراقب النتيجة

هيا الشعيبي تثير الجدل: “حامل .. بسّ ما بديّ الخامس”! (فيديو)

فيتامين B12 مهم لوظائف الدماغ ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية.. وظهور هذه العلامة في نومك تدل على نقص مستوياته لديك

الفازلين.. 10 استخدامات لا تخطر على بال.. اختُرع منذ أكثر من 150 عاماً

- مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

وداعًا للدهون الحشوية .. مشروب حلو يقلل دهون البطن بشكل كبير وبسرعة مذهلة

لا حاجة للملح في الطبخ أو الطعام بعد اليوم.. استخدم هذا البديل الطبيعي وسترى النتائج بنفسك!

أعشاب طبيعية لتفتيت حصوات الكلى تمامًا.. إليك طريقة التحضير

علي عبدالله صالح سرب هذه المعلومات "الأمريكية" المهمة للزعيم العراقي صدام حسين .. حمد بن جاسم يفجر مفاجأة مزلزلة (فيديو)

ماهي أسباب توقف التنفس المفاجئ أثناء النوم؟ غير متوقعة

ظهور مفاجئ للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز على قيد الحياة مع ابنتها سمير غانم .. والجمهور في صدمة!!

الاحتباس البولي عند النساء غير شائع، ويحدث بنسبة أقل بكثير من الرجال، وهو عدم القدرة على تفريغ المثانة، وقد يكون حاد مع ألم في منطقة العانة، أو مزمن وعادًة غير مؤلم، وكثيرا ما يكون احتباس البول عند الإناث عابرًا دون سبب واضح، مما يجعل إدارة هذا المرض أكثر تحديًا.

أسباب احتباس البول عند النساء

أسباب تشريحية تشمل الأسباب التشريحية: ضيق مجرى البول. الأجسام الغريبة. حصوات المثانة. الإمساك. سرطان الإحليل أو قناة مجرى البول. الأورام الليفية الرحمية. انسداد فوهة المثانة. هبوط عضلات الحوض. سرطان عنق الرحم. الجراحة المعالجة لسلس البول تؤدي لاحتباس البول في 2.5 – 24٪ من الحالات. تضييق مجری البول ( الاحليل) هو سبب شائع لاحتباس البول في النساء بعد سن اليأس، حيث يؤدي القصور الهرموني إلى ضمور المجرى البولي، والأسباب الأخرى لضيق مجرى البول تشمل التندب بعد الجراحة أو الأجهزة، أو التليف مع التهاب مزمن.

الاحتباس البولي قد يكون من أعراض سرطان الإحليل، وتشمل الأعراض الأخرى:

البول المدمم (المصحوب بالدم)، وآلام الحوض، أعراض انسداد مجرى البول والتهيج، وفقدان الوزن والشعور بالضيق، وعند الفحص غالباً ما يتبين الطبيب كتلة صلبة في مجرى البول أو على جدار المهبل الأمامي، ويتم تأكيد التشخيص عن طريق الخزعة.

أسباب وظيفية عصبية

تشمل الأسباب الوظيفية العصبية لاحتجاز البول لدى النساء أمراض الدماغ والحبل الشوكي التي يمكن أن تكون خلقيّة أو ورمية أو تنكسية أو التهابية أو وعائية، على سبيل المثال: إصابة الحبل الشوكي، والتصلب المتعدد، ومرض باركنسون، ومتلازمة ذيل الفرس ومتلازمة فاولر.

أسباب أخرى

وتشمل هذه التهاب المثانة اليوزيني eosinophilic cystitis، وعدوى فيروس الهربس البسيط (HSV)، وتخدير فوق الجافية، ومضادات الكولين، وعدوى المسالك البولية (UTI)، وبعد الولادة.

أعراض احتباس البول عند النساء

قد تشمل أعراض احتباس البول الحاد ما يلي وتتطلب عناية طبية فورية: عدم القدرة على التبول حاجة ملحة للتبول مع الألم.

ألم أو انزعاج في أسفل البطن انتفاخ البطن السفلي أما أعراض احتجاز البول المزمن فتشمل:

تكرار التبول أي بمعدل ثماني مرات أو أكثر في اليوم مشكلة في بدء التبول تيار البول ضعيف أو متقطع حاجة ملحة للتبول دون نجاح يذكر عند محاولة التبول الشعور بالحاجة للتبول بعد الانتهاء من التبول انزعاج متوسط والمستمر في أسفل البطن والمسالك البولية تشخيص احتباس البول عند النساء يتم تشخيص احتباس البول اعتمادًا على التاريخ الطبي السابق، والفحص البدني، كما يمكن استبعاد التهاب المسالك البولية أو تأكيده عن طريق تحليل البول، وتشمل الفحوصات الإضافية الأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي المحوسب.

المصدر: كل يوم معلومة طبية