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صنعاء - ميسرا اسماعيل -

فيتامين B12 من الفيتامينات الهامة التي يحتاج اليها الجسم وفي حال نقصه يتعرض الجسم لبعض المضاعفات ويوجد العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين B12، مثل: اللحم والبيض ومنتجات الحليب، ويتعرض الجسم للكثير من المشاكل الناتجة عن نقص هذا الفيتامين وتبرز “البوابة نيوز” أعراض نقص فيتامين B12 وأسبابه وطرق الوقاية.



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الأسباب التي لا يعرفها الكثيرون لنقص فيتامين B12 الهام للجسم وطرق علاجه المضمونة

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-مراحل نقص فيتامين B12:

1-يحدث انخفاض في مخزون فيتامين B12 في الجسم، ما يسبب انخفاض في مستوياته في مصل الدم بشكل قليل.

2-عدم فاعلية الفيتامين إذ يكون ارتفاع في مستويات عدة أنواع من الفضلات في المصل، مثل: هوموسيستاين، وحمض الميثيل ملونيك ، وفي هذه المرحلة تقل مستويات الفيتامين عن الحد الطبيعي.

3-يحدث فقر الدم إضافة إلى الاعتلال العصبي ، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الأعراض النموذجية لنقص فيتامين B12.

-أعراض نقص فيتامين B12:

التعب.

انخفاض الوزن.

خدر في كفوف الأقدام.

فقدان الإحساس.

الاهتزاز.

أعراض أقل شيوعًا:

اضطرابات في الذاكرة والتركيز.

تغييرات في المزاج.

الاكتئاب.

اضطرابات في النوم.

ضعف في الرؤية.

اضطرابات مناعية.

اضطرابات مختلفة في الجهاز الهضمي.

-أسباب وعوامل خطر نقص فيتامين B12:

نقص في التغذية.

اضطرابات في امتصاص الطعام سواء كان في المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

اضطراب الامتصاص ناتج عن نقص العامل المعدي الداخلي .

ضمور الغشاء المخاطي للمعدة.

مرض فقر الدم الوبيل.

استئصال كامل أو جزئي للمعدة.

متلازمة زولينجر- إيليسون.

التهابات في الأمعاء.

ضرر في أقصى الأمعاء الدقيقة اللفائفية.

استئصال الأمعاء الدقيقة.

أمراض البنكرياس.

نقص الامتصاص الخاص الكوبالامين والبيلة البروتينية.



-مضاعفات نقص فيتامين B12:

يزيد نقص فيتامين B12 من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين، لذلك ستصبح فحوصات قياس مستويات فيتامين B12 في المستقبل جزءًا من الفحوصات الروتينية في المجتمع، كما هو حال فحوصات الدهنيات أو مستويات السكر في الدم.

-علاج نقص فيتامين B12:

الحقن:

يساعد إعطاء حقن فيتامين B12 داخل العضلة على تصحيح النقص وتعبئة المخزون، ويتم أخذ الحقن عادةً على شكل حقنة يومية لمدة أسبوعين، أو حقنة في الأسبوع لـمدة 4 - 6 مرات، ثم حقنة واحدة كل شهر.

الأدوية:

يوجد هناك أيضًا أدوية تعطى عن طريق الفم، أو المص، أو تحت اللسان، أو مرهم للدهن على الغشاء المُخاطي في الأنف، ولا تكون الأدوية كافية لتصحيح النقص الشديد في فيتامين B12، إلا أنها قادرة على منع تقدم المرض لدى الأشخاص الموجودين في حالة خطر مرتفع.

يمكن الوقاية من الإصابة بنقص فيتامين B12 من خلال تجنب عوامل الخطر التي تسبب الإصابة بهذه الحالة قدر الإمكان.