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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بحجاب أبيض وملابس محتشمة ظهرت جنة مقداد، طفلة طيور الجنة الشهيرة، التي دخلت مرحلة المراهقة، وشاركت متابعيها صورتها الأخيرة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» لتعلن ارتدائها الحجاب، وسط ترحيب من أهلها واصدقائها، وطلبت جنى من متابعيها الدعوات لها بالثبات كما شارك أخيها الوليد مقداد عبر خاصية الاستوري بحسابه على «إنستجرام» فيديو قصير يبارك لأخته على ارتدائها الحجاب ويدعو لها بالثبات.

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جنى مقداد تهز مواقع التواصل الاجتماعي بظهور أذهل الجميع سيغير مجرى حياتها للأبد .. شاهد

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ظهور جنى مقداد بالحجاب



«اليوم جنى صارت جاهزة للحجاب لأول مرة» بهذه الكلمات عرض الشقيقان الوليد ومعتصم مقداد فيديو جديد لمشاركة متابعيهم تفاصيل الحفل الذي أقامته العائلة بمناسبة ارتداء جنى مقداد الحجاب لأول مرة، اشترى معتصم الشوكولاتة والورد بالإضافة إلى طباعة صورة كبيرة لجنى مقداد بالحجاب لتحفيزها ودعمها معنويا للاستمرار في هذه الخطوة والثبات عليها، وشاركها في الحفل والداها وأخواتها وزوجة أخيها الوليد مقداد.

ويبدو أن العائلة كانت تنتظر قرار جنى لأخذ خطوة ارتداء الحجاب، فمنذ فترة قال والدها خالد مقداد مؤسس ومدير قناة طيور الجنة «جنى ما شاء الله كبرت ووصلت لسن التكليف واحلوت أكتر بالحجاب واتزينت أكتر وأكتر وهي أصلا قدوة لكتير من البنات»، معبرا عن فرحته لارتداء ابنته الحجاب، وأنه فخور بها.

تهنئة العائلة لجنى مقداد

بالإضافة إلى الحفل الذي أقامته العائلة بسبب ظهور جنى مقداد بالحجاب لأول مرة، وأنها أخيرا ارتدته عن اقتناع بعد وصولها لسن التكليف، شارك الوليد مقداد فيديو قصير عبر خاصية الاستوري على صفحته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكان الفيديو لتهنئة جنى مقداد والدعاء لها بالثبات قائلا: «وأخيرا يا جماعة نزل الفلوج، فلوج حجاب جنى ألف مبروك جنى حبيبتي، وربنا يثبتك يا رب، خطوة كبيرة وكلنا معاكي»، وهنأها أيضا الوليد مقداد بكلمات الحب والتهنئة لصغيرتهم التي زادها الحجاب جمالا.