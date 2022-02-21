فاجعة تهز الوسط الفني .. وفاة نجم مسلسل عائلة الحاج متولي بطريقة مأساوية .. شاهد المفاجأة من يكون؟؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توفي، أمس، الفنان المصري عبد العاطي صالح بعد معاناة مع المرض.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، نبأ وفاة صالح، قائلاً: «الدوام لله، الفنان عبد العاطي صالح، الصلاة والدفن في بلدته أبو المطامير».

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شارك الفنان الراحل في عدد من الأعمال الفنية المهمة، أبرزها مسلسلات: «عائلة الحاج متولي»، و«يونس ولد فضة»، و«لأعلى سعر»، و«عفاريت السيالة»، و«نسر الصعيد».

وكانت آخر أعماله مسلسل «سلسال الدم»، إلى جانب النجمين: عبلة كامل، ورياض الخولي، وحقق فيه عبد العاطي صالح نجاحاً كبيراً بسبب إتقانه اللهجة الصعيدية وأدائه الفني الرائع.