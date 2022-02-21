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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تتشارك الشقيقتان التوأم، بريانا وبريتاني سايلر، ما هو أكثر من الحمض النووي، فبعدما تزوجتا من أخوين توأم حملتا في نفس الوقت.

وبحسب موقع (thebreastcancersite)، فقد أنجب التوأمان أولادا، هم أخوة وأبناء عمومة وتوائم في آن واحد.

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أغرب من الخيال .. قصة حقيقية لعائلة كل شيء فيها توائم

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أغرب من الخيال..قصة عائلة كل شيء فيها توائم (صورة)

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والتوأمان بريانا وبريتاني أديتان دور البطولة في برنامج تلفزيوني، يدور حول مجموعات الأخوات اللاتي يجمعهن علاقة فريدة.

إنهما لا تفعلان فقط كل شيء معا، وتبدوان متماثلين، وتتصرفان على المنوال نفسه، بل إنهما تزوجا من أخوين توأمين متماثلين: جيرمي وجوش.

تزوجا في حفل مشترك وأنجبا أطفالهما في غضون ثلاثة أشهر من بعضهم البعض، وهي رحلة وثقوها على حسابهم المشترك على "إنستغرام".