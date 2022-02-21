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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نفت النجمة رغدة اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب، بعد نشر صورتها عبر حسابها على فيس بوك، وهي مرتدية الحجاب، ومكتوب على الصورة: "عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده". وقالت رغدة: "لم أعتزل التمثيل وأعمارنا جميعها من المؤكد بيد الله وأن الصورة التي تم نشرها على حسابها على فيس بوك مش مقصوده زى ما الناس فهمت وأنها لم تعتزل".

وقد عادت النشر مرة أخرى على صفحتها الرسمية على الفيس بوك نافية الخبر قائلة: " من قال إن دوراننا في رحابات الله العظيم اعتزالا للحياة ومرها ، فلولا المر لما عرفنا طعم الحلو. #رغدة"

وآخر أعمال النجمة رغدة، مسلسل "الضاهر" وعرض في 2019 من بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

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رغدة تحسم الجدل بشأن اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب

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