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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت الإعلامية أسماء إبراهيم على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" برومو حلقتها الجديدة من برنامج "حبر سري" والتي تحل فيها الفنانة إلهام شاهين ضيفاً عليها، والذي تقدمه عبر قناة القاهرة والناس، حيث تكشف الفنانة أسرارًا عن حياتها الشخصية، وأعمالها الفنية التي قدمتها وتجربتها في الإنتاج السينمائي، وتتحدث عن فترة حكم الإخوان لمصر.

وردت النجمة المصرية خلال عرض البرومو للحلقة، بعد سؤالها عن أمنيتها لعام 2022، قائلة: "قوليلي عايزة أمنية في سنة 2022.. أقولك السوشيال ميديا تتقفل".

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قبل عرض الحلقة... إلهام شاهين تُحدث بلبلة بتصريحاتها الجريئة (فيديو)

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وأجابت على سؤال حول إمكانية تبرعها بثروتها للأبحاث العلمية والجمعيات الخيرية: لا، وعن سؤالها حول حكم الإخوان ردت: كانت سنة سودة.

من ناحية أخرى تواصل إلهام شاهين تصوير مشاهدها في مسلسل "بطلوع الروح"، الذي تشارك في بطولته مع الفنانة منه شلبي، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، والمسلسل من بطولة أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، وغيرهم من الفنانين، ويتم التصوير بين لبنان وتركيا، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.