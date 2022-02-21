احذفه على الفور.. تطبيق شهير على متجر بلاي يسرق صورك وبياناتك ويتجسس على أسرارك الشخصية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - برنامج face play فلتر العروسة، بات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الفتيات، اللائي يبحثن عن التطبيق، لتجربة إمكانياته وتأثيراته في تغيير هيئاتهن خلال الصور ومقاطع الفيديو، بهدف تحويلها إلى عرائس، على سبيل التسلية.

وخلال الساعات الماضية، بات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يضج بصور العرائس، التي تأتي بوجوه حقيقية على أجساد عرائس وهمية، يحددها التطبيق للاختيار بينها، ليتسائل البعض عن اسم التطبيق؟ وكيفية استخدامه؟ ومدى أمانه؟

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ما هو برنامج face play فلتر العروسة؟

برنامج face play فلتر العروسة، هو تطبيق جديد، يساعدك على تركيب صورتك على صورة وجسد عروس، ترتدي فستان أبيض، مُصففة شعرها ومعتمدة على مكياج صارخ، فكل ما عليكِ، هو تركيب وجهك على جسد صور العرائس، التي يمنحها لكِ التطبيق، سواء كانت ثابتة أو متحركة.



طريقة عمل التطبيق

برنامج face play فلتر العروسة، يعمل بخطوات سلسة جدًا، تشبه جميع البرامج السابقة الخاصة بتركيب الصور والفيديوهات، وتغيير الملامح، إذ يمكن تفعيله من خلال الخطوات الآتية:

1- فتح متجر بلاي ستور.

2- البحث عن البرنامج بالاسم وتحميله.

3- فتح التطبيق، والانتظار حتى اكتمال التثبيت.

4- اختر البدء.

5- اضغط على علامة الكاميرا، واختار صورة من الموبايل، وقم بالتأكيد عليها.

6- انتظر حتى رفع الصورة، ثم يظهر لك عدة مقاطع فيديو، لأشكال العرائس المختلفة للاختيار بينها.

7- قم بعمل حساب على التطبيق أو الدخول بحساب جوجل أو فيسبوك الخاصين بك.

8- بعد الفتح، اختر الصورة الخاصة بك، واختر فيديو لعروس، واضغط تأكيد، وانتظر حتى تمام تحميل تركيب الصورة على العروس.

خبير تكنولوجيا: الهدف مراقبتك وسرقة بياناتك

يحذر المهندس تامر محمد، خبير التكنولوجيا والمعلومات، من البرنامج الخاص بتحويل صور الفتيات إلى عرائس، مشيرا إلى أنه تطبيق فقير، وليس له أهمية كتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الخبير التكنولوجي لـ«هُن»، أن الدخول إلى البرنامج يتطلب الموافقة على الأذونات، التي تسمح له بالدخول على الصور والأسماء والملفات الموجودة بالهاتف: «بياخد الداتا بتاعتك كلها، وبيكون مطلع عليها».

وأوضح تامر: «التطبيق كمان بيراقبك، وبيبدأ يوجه توجهاتك فيما بعض لأغراض تسويقية ودعائية، وأنه يظهرلك إعلانات عن حاجات كنتي بتتكلمي فيها».