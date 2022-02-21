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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ظهر في الفيديو أكثر من فتاة، وعدد من الأشخاص، ورجل أمن، وقالت فتاة منتقبة في بداية الفيديو: "حبيبي أرسل لي الرسوم، عشان أدفع وأطلع لعندك".

أضافت أخرى غير منتقبة: "حبيبي شوف كل البنات استلموا المهر، وراح يطلعوا عند أزواجهم بعد توقيع العقد، أرسل لي المهر عشان أوقع العقد وبطلع لعندك على طول، هذه شروط وقوانين، البنت تستلم المهر وتطلع لعند زوجها".

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حبيبي أرسلي الرسوم عشان أطلع لعندك.. شاهد بالفيديو: أحدث وأغرب طريقة للنصب على سعوديين من نساء منقبات بزعم الزواج

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المطار

عادت الفتاة المنتقبة للظهور مرة أخرى، وقالت: "حبيبي أنا هطلع من المطار، ومعاي 6 بنات، أدعي لي أوصل عندك بالسلامة"، وتابعت وهي تجلس داخل طائرة: "حبيبي أنا داخل الطائرة ومعي 6 بنات، ومندوبة الجمعية".

الوصول إلى السعودية

ظهرت الفتاة الغير متنقبة من جديد، في الفيديو وقالت إنها وصلت إلى السعودية، وبدأت في إجراءات عقد الزواج داخل أحد المكاتب، على أن تصل إلى من إدعت إنها سوف تتزوجه.